Работники культуры Башкирии встают в ряды частично мобилизованных

Сегодня вместе с резервистами Кировского района Уфы к местам боевого слаживания отправился директор Национального библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди, председатель общества краеведов Башкортостана Марат Зулькарнаев.
В армии он не служил, но во время получения высшего образования в Башкирском государственном университете обучался на военной кафедре. Является лейтенантом запаса. После получения повестки сразу же пришёл в военный комиссариат.
Помимо Уфы, отправка мобилизованных в места проведения боевого слаживания также прошли в Татышлинском, Салаватском, Иглинском районах. Провожали резервистов родные и близкие, представители военно-патриотических организаций, ветераны боевых действий. Многие бойцы явились на сборы добровольно, не дожидаясь повесток.