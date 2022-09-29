Работники культуры Башкирии встают в ряды частично мобилизованных

Сегодня вместе с резервистами Кировского района Уфы к местам боевого слаживания отправился директор Национального библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди, председатель общества краеведов Башкортостана Марат Зулькарнаев.

В армии он не служил, но во время получения высшего образования в Башкирском государственном университете обучался на военной кафедре. Является лейтенантом запаса. После получения повестки сразу же пришёл в военный комиссариат.   

Я мог бы остаться, читать книги, заниматься своей работой, проводить культурные мероприятия. Но когда в стране происходят такие сложные события, когда уходят близкие люди, когда уходят соседи и братья, я, конечно, не смог остаться. Я хочу быть рядом с ними.

Марат Зулькарнаев, мобилизованный, директор Национальной библиотеки ИМ. А.З. Валиди

Помимо Уфы, отправка мобилизованных в места проведения боевого слаживания также прошли в Татышлинском, Салаватском, Иглинском районах. Провожали резервистов родные и близкие, представители военно-патриотических организаций, ветераны боевых действий. Многие бойцы явились на сборы добровольно, не дожидаясь повесток.

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