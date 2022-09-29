Работники культуры Башкирии встают в ряды частично мобилизованных

Я мог бы остаться, читать книги, заниматься своей работой, проводить культурные мероприятия. Но когда в стране происходят такие сложные события, когда уходят близкие люди, когда уходят соседи и братья, я, конечно, не смог остаться. Я хочу быть рядом с ними.

Марат Зулькарнаев, мобилизованный, директор Национальной библиотеки ИМ. А.З. Валиди