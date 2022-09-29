В Уфе начал свою работу VI Всероссийский форум центров госуслуг «Мои документы»

В последний раз в очном формате мероприятие проводилось ещё до пандемии. За это время у сотрудников многофункциональных центров страны накопились вопросы и предложения, которые они будут обсуждать в башкирской столице.

В ходе пленарной части было отмечено, что первый офис МФЦ в Башкортостане был открыт ровно десять лет и три месяца назад. Сегодня жители республики для получения услуг могут обратиться в ближайшее из 77 отделений, при этом среднее время ожидания в очереди составит 1 минуту 48 секунд.