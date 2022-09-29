В Уфе прошло торжественное открытие турнира по спортивной борьбе «Грэпплинг UWW»

В Уфе состоялось торжественное открытие турнира по спортивной борьбе «Грэпплинг UWW» на Кубок БАГСУ. Соревнования определяют лучших среди взрослых спортсменов в восьми весовых категориях.
Участие принимают жители Башкортостана и спортсмены из разных регионов России. Целью турнира является привлечение внимания молодежи к спорту. Украшением турнира станет поединок Джеффа Монсона и Евгения Долгарева. Гостем открытия соревнований стал российский боец смешанных единоборств - Денис Тюлюлин. На данный момент спортсмен выступает в организации UFC в США.
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