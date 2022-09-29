В Уфе прошло торжественное открытие турнира по спортивной борьбе «Грэпплинг UWW»

В Уфе состоялось торжественное открытие турнира по спортивной борьбе «Грэпплинг UWW» на Кубок БАГСУ. Соревнования определяют лучших среди взрослых спортсменов в восьми весовых категориях.

Участие принимают жители Башкортостана и спортсмены из разных регионов России. Целью турнира является привлечение внимания молодежи к спорту. Украшением турнира станет поединок Джеффа Монсона и Евгения Долгарева. Гостем открытия соревнований стал российский боец смешанных единоборств - Денис Тюлюлин. На данный момент спортсмен выступает в организации UFC в США.

Мы понимаем, что одна из самых эффективных мер профилактики самых разных асоциальных явлений – это образовательная и патриотическая. Здесь мы как образовательная организация проводим такой большой масштабный турнир.

Данияр Абдрахманов, ректор БАГСУ

Отличное впечатление, я вообще рад всегда, когда развивается спорт. Здесь его пытаются развивать – это классно.

Денис Тюлюлин, боец UFC

.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ