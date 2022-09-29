В Башкирии на рабочего обвалился грунт

3 августа в Ишимбае на улице Комарова произошла утечка холодной воды. Прорыв произошёл под проезжей частью, поэтому для доступа к трубе была вырыта траншея глубиной два метра. После завершения сварки на одного из рабочих упал грунт. Сотрудника предприятия экстренно госпитализировали.