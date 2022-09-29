В Уфе объявили срочные поиски 15-летнего ребёнка

В Уфе без вести пропал Имамутдинов Алмаз. Он ушёл со школы около 14:15 сегодня, 29 сентября. Домой мальчик не вернулся. Связаться с ребёнком невозможно. Известно, что Алмаз нуждается в медицинской помощи.