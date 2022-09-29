В Уфе объявили срочные поиски 15-летнего ребёнка

Волонтёры организации «Поиск детей — Уфа» объявили о страте поисков 15-летнего ребёнка.
В Уфе без вести пропал Имамутдинов Алмаз. Он ушёл со школы около 14:15 сегодня, 29 сентября. Домой мальчик не вернулся. Связаться с ребёнком невозможно. Известно, что Алмаз нуждается в медицинской помощи.
Приметы: глаза карие, волосы короткие темные, уши не большие, плотного телосложения. Был одет в куртку цвета хаки, темные школьные брюки, темную полосатую шапку, черные кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться по телефонам: 112 и 8 927 969 89 19, 8 917 383 56 87.