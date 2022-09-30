В «Единой России» обсудили реализацию партийного проекта «Реальные дела»

Были подведены промежуточные итоги этого года и поставлены задачи на 2023-й.

Жители знают о проекте и обращаются с теми проблемами, которые есть в их населенных пунктах. 245 миллионов рублей планируется направить на реальные дела в этом году, из которых 225 – из казны республики.