В «Единой России» обсудили реализацию партийного проекта «Реальные дела»

В этом году будет реализовано более 700 наказов избирателей. Накануне состоялось заседание общественного совета партийного проекта «Реальные дела».
Были подведены промежуточные итоги этого года и поставлены задачи на 2023-й.
Жители знают о проекте и обращаются с теми проблемами, которые есть в их населенных пунктах. 245 миллионов рублей планируется направить на реальные дела в этом году, из которых 225 – из казны республики.
Оставшаяся сумма выделяется муниципалитетам, привлекается также внебюджетное финансирование. Жители сами определяют объект, который они хотели бы обновить.