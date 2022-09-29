Мобилизованные из Башкирии отправились в воинские части на боевое слаживание

Автобусы с мобилизованными со всей республики сегодня отправились в воинские части, где бойцы будут проходить боевое слаживание. После этого они уже отправятся к местам боевых действий. Уроженец Татышлов Фанис Хусаинов в зоне специальной военной операции спас генерала и своего земляка от верной смерти, а также успешно отбился один против семерых врагов. Наш боец в одиночку взял бойца украинской армии и угнал вражеский БТР. Сегодня он снова отправляется защищать страну.

У Татышлинского дома культуры мобилизованные со всего района. Но особенно выделяется среди всех 24-летний Фанис Хусаинов. Боец во второй раз отправляется в зону специальной военной операции, дома пробыл всего лишь десять дней. В родном селе его встречали как героя, провожают так же. Во время спецзадания на Фаниса напали семь украинских солдат на танке. Боец уничтожил двоих, одного взял в плен, а остальные сбежали. Затем Хусаинов завел БТР с пленным и вывел в расположение союзных войск. Не обошлось без ранений.

У меня контузия второй степени. В горле был осколок, вытащили. Перепонка лопнула, зашили. Фанис Хусаинов

На этом подвиги татышлинского бойца не закончились. Место, где базировалась рота Хусаинова, была обстреляна из американских ракет «Хаймарс». Снаряд упал рядом с его земляком Азатом Мухдуллиным – тот получил контузию и осколочные ранения. Но Фанис смог его вызволить из развалин и быстро доставить в военный госпиталь.

Как он меня вытащил, я даже и не знаю. Я не сразу узнал, что он меня вынес. У меня была контузия, я чуть не умер там. Азат Мухдуллин

Азат Мухдуллин, несмотря на солидный возраст, как и Фанис, – доброволец. Мало того, они оба снова отправились вместе с бойцами резерва на защиту Отечества.

Как и из Татышлинского района, из Иглинского ушло два автобуса с резервистами. Проводить бойцов на главную площадь райцентра пришли мамы, папы, братья, сестры, возлюбленные и друзья. С напутственным словом к мобилизованным обратились ветераны боевых действий и священнослужители.

В Баймаке уже вторая партия резервистов отправилась к местам боевого слаживания. На площадке у военного комиссариата развернулся торжественный митинг, на котором выступили творческие коллективы города с патриотическими песнями на русском и башкирских языках.

Сегодня также директор национальной библиотеки имени Валиди Марат Зулькарнаев добровольцем отправился в одну из воинских частей, откуда будет направлен в зону СВО. На митинге в военкомате перед отправкой директор главной библиотеки Башкортостана заявил, что не мог оставаться равнодушным, когда его друзья, коллеги и близкие люди уходят воевать добровольцами.

Я мог бы остаться, читать книги, заниматься своей работой, проводить культурные мероприятия. Но когда в стране происходят такие сложные события, когда уходят близкие люди, когда уходят соседи и братья, я, конечно, не смог остаться. Я хочу быть рядом с ними. Марат Зулькарнаев, мобилизованный, директор Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди