Жители Башкирии помогают землякам, проходящим боевое слаживание

В местах боевого слаживания мобилизованные держат связь с родными через советников главы республики. Накануне Радий Хабиров определил их во всех воинских частях, где для резервистов из Башкортостана сейчас организованы сборы.
Так, в Саратове слаживание сейчас проходят бойцы, призванные из Кумертау и Куюргазинского района, глава администрации которого Юлай Ильясов сегодня побывал на месте и привез ребятам спальники, коврики-пенки и другие вещи, которые могут пригодиться во время службы. Они доставляются мобилизованным гражданам дополнительно к экипировке, которой обеспечивает военнослужащих Министерство обороны страны.
Мобилизованных уже распределили по ротам и взводам. В Казань сегодня тоже прибыл гуманитарный груз из Башкортостана, в его составе резиновые сапоги, термобелье, медикаменты. Его собрали жители и предприниматели Сибая и Хайбуллинского района. Здесь проходят боевое слаживание мобилизованные из Зауралья. Кстати, в их числе и артисты Сибайской филармонии, которые прославились тем, что защищать Родину отправились с баяном и песней о легендарном комдиве Шаймуратове.