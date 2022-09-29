Жители Башкирии помогают землякам, проходящим боевое слаживание

В местах боевого слаживания мобилизованные держат связь с родными через советников главы республики. Накануне Радий Хабиров определил их во всех воинских частях, где для резервистов из Башкортостана сейчас организованы сборы.

Так, в Саратове слаживание сейчас проходят бойцы, призванные из Кумертау и Куюргазинского района, глава администрации которого Юлай Ильясов сегодня побывал на месте и привез ребятам спальники, коврики-пенки и другие вещи, которые могут пригодиться во время службы. Они доставляются мобилизованным гражданам дополнительно к экипировке, которой обеспечивает военнослужащих Министерство обороны страны.

Форменная одежда выдается, все есть. Котелки, еда, столовая постоянно работает. Евгений Гончаров, советник Главы Республики Башкортостан

Боевой офицер, чувствуется его помощь и кураторство, он многие вопросы помогает нам решать. Ребята сейчас получат обмундирование, пройдут слаживание и выполнят свою боевую задачу, все будет хорошо. Победа будет за нами! Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района

Мобилизованных уже распределили по ротам и взводам. В Казань сегодня тоже прибыл гуманитарный груз из Башкортостана, в его составе резиновые сапоги, термобелье, медикаменты. Его собрали жители и предприниматели Сибая и Хайбуллинского района. Здесь проходят боевое слаживание мобилизованные из Зауралья. Кстати, в их числе и артисты Сибайской филармонии, которые прославились тем, что защищать Родину отправились с баяном и песней о легендарном комдиве Шаймуратове.

Чувство гордости, никто не жалуется, не говорит, что им плохо. Азамат Юлдашбаев, глава администрации г. Сибая