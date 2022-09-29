Сборная Башкирии стала лучшей на чемпионате России по горному бегу

Из Галича с золотом. Сборная республики заняла первое место на командном чемпионате России по горному бегу. За победу боролись 13 сборных из разных регионов страны.
При помощи таких тренировок башкирским спортсменам удалось стать призерами чемпионата страны. Честь республики защищали сразу две команды. Каждая из них состояла из трех спортсменов. Коллективу, который состоял из Андрея Сафронова, Андрея Петрова и Закира Гадельшина, удалось занять первое место.
Андрей Сафронов уже 18 лет занимается горным бегом. Мастер спорта международного класса стал победителем не только в составе сборной, но и лучшим в личном зачете. Это уже далеко не первый крупный успех в карьере Андрея. Он становился призером чемпионата Европы. В Галиче Сафронов на старте отстал от лидеров, но по ходу дистанции сумел отыграть отставание и показал лучшее время.
Закир Гадельшин – многократный чемпион России. С самого детства он увлекается бегом. Башкирские атлеты два раза в год выезжают на сборы в Кисловодск. Там на высоте 1000 метров над уровнем моря проходит подготовка к соревнованиям.
Календарный план у башкирских спортсменов насыщенный. В течение сезона проходит много соревнований. В ближайшее время атлетам предстоит чемпионат России в Сочи по длинному горному бегу.