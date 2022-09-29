Сборная Башкирии стала лучшей на чемпионате России по горному бегу

Из Галича с золотом. Сборная республики заняла первое место на командном чемпионате России по горному бегу. За победу боролись 13 сборных из разных регионов страны.

При помощи таких тренировок башкирским спортсменам удалось стать призерами чемпионата страны. Честь республики защищали сразу две команды. Каждая из них состояла из трех спортсменов. Коллективу, который состоял из Андрея Сафронова, Андрея Петрова и Закира Гадельшина, удалось занять первое место.

Я считаю, что довольно таки успешно выступила команда. Трасса была очень сложная, много гор, спусков, ребята проявили, конечно, волю. В общем, всегда за команду выступать относительно ответственнее даже, чем в личном первенстве. Виталий Арефьев, тренер сборной Республики Башкортостан по легкой атлетике

Андрей Сафронов уже 18 лет занимается горным бегом. Мастер спорта международного класса стал победителем не только в составе сборной, но и лучшим в личном зачете. Это уже далеко не первый крупный успех в карьере Андрея. Он становился призером чемпионата Европы. В Галиче Сафронов на старте отстал от лидеров, но по ходу дистанции сумел отыграть отставание и показал лучшее время.

Это соблюдать, так сказать, режим, тренироваться каждый день, выходить – вот это, наверное, самое сложное. А так, если ты готов, в принципе, тебе на любой трассе будет нормально, хорошо бежится. Андрей Сафронов, мастер спорта международного класса по легкой атлетике

Закир Гадельшин – многократный чемпион России. С самого детства он увлекается бегом. Башкирские атлеты два раза в год выезжают на сборы в Кисловодск. Там на высоте 1000 метров над уровнем моря проходит подготовка к соревнованиям.

У меня подготовка чуть сорвалась, тяжело бежалось, трасса была тяжелая, и я вообще терпел. Это еще командный бег, все зависит от команды, ты не можешь сдаваться и до последнего терпишь. Закир Гадельшин, мастер спорта по легкой атлетике