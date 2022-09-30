В Башкирии за полчаса в трёх разных авариях погибли три человека

ГИБДД по Башкирии сообщает, что за последние сутки в авариях погибли три человека. При этом ДТП зафиксировали с разницей в полчаса.

В Хайбуллинском районе на 51 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 36-летний водитель на «Дэу Эспро» допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась – мужчина за рулём авто погиб.

В Мишкинском районе на 6 км автодороги Елышево-Староатнагулово почти в то же время произошла похожая авария. 31-летний житель Уфы на «Форд Фьюжн» допустил съезд в кювет. От полученных травм он скончался.

В Дюртюлинском районе в это же время на 1245 км автодороги Москва-Уфа 31-летний мужчина, управляя грузовиком, допустил наезд на 67-летнего жителя Уфы. Пешеход, по предварительной информации, пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.