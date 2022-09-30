В Уфе мужчина набросился с ножом на сотрудницу магазина

В Уфе в одном из продуктовых магазинов произошло вооруженное нападение. Жертвой злоумышленника стала молодая сотрудница супермаркета.

Фото №1 - В Уфе мужчина набросился с ножом на сотрудницу магазина

На кадрах с камеры видеонаблюдения хорошо заметно, как мужчина сначала угрожает сотруднице, зажимая в руке предмет, похожий на нож. Девушка пытается вывернуться и убежать, но агрессивный мужчина продолжает преследовать несчастную. На помощь сотруднице приходит посетитель магазина, который пытается в этот момент удержать возможного сообщника вооруженного дебошира.

Мужчину с ножом закидывают корзинами для продуктов, но ему удаётся сбежать. Посетители и сотрудницы магазина успевают задержать его сообщника. Причину конфликта и нападения выясняет полиция.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ