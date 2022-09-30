В Уфе пожар в жилом доме унёс жизнь женщины

30 сентября в Уфе произошёл крупный пожар, который унёс жизнь женщины. Подробности сообщает МЧС региона.

В двухэтажном многоквартирном доме по улице Богдана Хмельницкого огнём охватило квартиру. На место происшествия прибыли 10 пожарных, 3 единицы техники и другие экстренные службы. Из зоны воздействия опасных факторов с помощью спасательного устройства эвакуировали 3 жильцов, ещё 2 эвакуировались самостоятельно.

В горящей квартире в бессознательном состоянии была найдена женщина. Её экстренно передали врачам. К сожалению, медики лишь констатировали смерть несчастной. Причину возгорания предстоит выяснить.