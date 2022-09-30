В Башкирии огонь уничтожил дом многодетной семьи

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Огонь зафиксировали и в жилом доме, и в пристрое. К счастью, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Тушением пожара занимались 27 человек и 12 единиц техники.

Травмы получили пять человек — четверо из них были госпитализированы в больницу Уфы. Среди пострадавших два мальчика двух и девяти лет, а также 6-летний мальчик, которого доставили в детское отделение Иглинской ЦРБ. Также под наблюдением медиков находятся 4-летний мальчик и две девочки 11 и 7 лет.