В Уфе девочке с редким заболеванием крови нужна помощь

После курса химиотерапии болезнь отступила, Арина начала жить обычной жизнью. Но недавнее цитогенетическое исследование опухолевых клеток показало большое количество хромосом, значит, рак может вернуться в любой момент. Единственный способ спасения – трансплантация костного мозга. Однако чтобы можно было провести операцию, необходимо вывести ребёнка в состояние полной ремиссии, а для этого срочно нужен дорогой препарат «Блинцито». Государство не оплачивает это лекарство, а купить его самостоятельно семья Арины не в силах. Десять упаковок этого препарата, а именно столько необходимо девочке, чтобы добиться нужного результата, стоят почти 2 млн рублей. Между тем время не терпит – лечение необходимо провести срочно.