Фестиваль «Музыка, рожденная ветром» открыл новый концертный сезон в Башгосфилармонии

Международный этнический фестиваль «Музыка, рожденная ветром» открыла новый концертный сезон в Башкирской филармонии. Фестиваль посвящён этнической музыке, главным героем которого по праву считается символ башкирского народа – курай.

А само мероприятие становится одним из брендов Башгосфилармонии. На протяжении двух дней курай будет звучать в гармонии с духовыми «собратьями», представляющими наследие народов России и мира.

Кроме этого, пройдут мастер-классы гостей фестиваля и круглый стол, посвященный вопросам продвижения исполнительства на этнических духовых инструментах.

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