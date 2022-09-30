Фестиваль «Музыка, рожденная ветром» открыл новый концертный сезон в Башгосфилармонии

Международный этнический фестиваль «Музыка, рожденная ветром» открыла новый концертный сезон в Башкирской филармонии. Фестиваль посвящён этнической музыке, главным героем которого по праву считается символ башкирского народа – курай.
А само мероприятие становится одним из брендов Башгосфилармонии. На протяжении двух дней курай будет звучать в гармонии с духовыми «собратьями», представляющими наследие народов России и мира.
Кроме этого, пройдут мастер-классы гостей фестиваля и круглый стол, посвященный вопросам продвижения исполнительства на этнических духовых инструментах.