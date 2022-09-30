Эксперты из Башкирии оценили итоги референдума

Сегодня, 30 сентября, в башкирской столице прошел митинг-концерт в поддержку присоединения к России на правах субъектов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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На митинг-концерте «Добро пожаловать домой!» с приветственными выступил бывший руководитель Первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Башкирии, заслуженный юрист Башкирии Виктор Гурьев.

«Дорогие друзья, ровно неделю назад мы с вами стояли на этой площади с акцией в поддержку референдума о вступлении в состав Российской Федерации многострадального Донбасса, Херсона и Запорожья. Они кровью отстояли это право. Я сам прошел Афганистан, терял друзей, был тяжело ранен. И я горжусь нашими парнями, нашими ребятами, сегодняшним поколением, которые с честью выполняют воинские задачи, поставленные перед ними Верховным Главнокомандующим. Наши деды и прадеды победили фашизм, и они нам никогда не простят, если в братской Украине возродится фашизм. И как бы нам не угрожал Запад, какие бы санкции не вводили, они не добьются ничего, потому что Россия – это великая и могучая страна, и за нами правда. Наше дело – правое, и победа будет за нами», – отметил он.

Эксперты из Башкирии также поделились своим мнением относительно состоявшихся референдумов:

— Уважаемые друзья, я хочу сказать от имени всех врачей нашей республики, которые прилагали все усилия для помощи нашим братским народам. На протяжении восьми лет жители Луганска и Донецка подвергались геноциду со стороны киевского режима. Каждый день погибают мирные граждане. Даже в дни референдума от бессилия и злобы неонацисты только усилили террор и обстрелы, уничтожая школы, детские сады, больницы, не щадя никого. Гибнут старики, женщины и самое страшное — дети. Но, несмотря ни на какие сложности, жители Луганска, Донецка, Запорожья, Херсона проявили пример мужества, они сделали свой выбор - проголосовали за будущее с Россией. С возвращением! Башкортостан поддерживает ваш выбор!

Виль Тимербулатов, советник Главы Башкирии по здравоохранению

Участник спецоперации Ильгиз Султанмуратов также поделился своим мнением:

Итоги референдума я встретил спокойно, прекрасно понимая, что так и будет. Я сам три месяца был в Донецкой, Луганской областях, разговаривал с людьми всех возрастов. Прекрасно понимаю их настроение, которое выражалось через глаза, слезы, рукопожатия, объятия, действия, отношение. Нас встречали как родных, когда мы ехали на боевой технике, дети махали нам руками, я видел радость на их лицах. Поэтому результаты референдума мне очень понятны. Сегодняшний митинг-концерт очень важен - не только в поддержку этих новых российских областей, а еще чтобы наше общество поняло всю серьезность, историческую значимость этих событий и тоже почувствовало себя вовлеченными, чтобы у каждого жителя Башкортостана это понимание было. Нам сейчас нужно объединяться возле таких базовых ценностей, как семья, Родина, защита Родины, независимость нашей страны, наших национальных ценностей.

БАШКОРТТАР-БСТ

Председатель совета по правам человека при Главе РБ Зульфия Гайсина призывает народы России объединиться в этот важный момент:

Сегодня исторический день, когда Донецкая и Луганская народные республики и освобождённые территории Херсонской и Запорожской областей станут частью нашей великой страны. Как правозащитник, хочу обратить внимание, что по итогам референдума, отметившегося явкой свыше 90%, количественные показатели проголосовавших «за» также составили 90 и более процентов от общего числа участников. Такой показатель свидетельствует о реальном намерении жителей Донбасса, Херсона и Запорожья быть частью России. Право народа на самоопределение - один из основных принципов международного права, и означает, что каждый народ имеет право самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, свободно и без диктата со стороны определять свой статус и будущее экономическое и культурное развитие. Жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали свой выбор в пользу России и западным политикам надо это признать и смириться, с учётом всех международных соглашений и ратифицированных конвенций. Если говорить о предпосылках новейшей истории, то на наших глазах происходят стремительные события, которые навсегда повернули вектор геополитического развития России и Украины, и мы, жители республики в составе Российской Федерации, поддерживаем расширение западных границ нашей страны и говорим «Добро пожаловать!» народу Донецкой и Луганской народных республик и освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей

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БАШКОРТТАР-БСТ