Эксперты из Башкирии оценили итоги референдума

«Дорогие друзья, ровно неделю назад мы с вами стояли на этой площади с акцией в поддержку референдума о вступлении в состав Российской Федерации многострадального Донбасса, Херсона и Запорожья. Они кровью отстояли это право. Я сам прошел Афганистан, терял друзей, был тяжело ранен. И я горжусь нашими парнями, нашими ребятами, сегодняшним поколением, которые с честью выполняют воинские задачи, поставленные перед ними Верховным Главнокомандующим. Наши деды и прадеды победили фашизм, и они нам никогда не простят, если в братской Украине возродится фашизм. И как бы нам не угрожал Запад, какие бы санкции не вводили, они не добьются ничего, потому что Россия – это великая и могучая страна, и за нами правда. Наше дело – правое, и победа будет за нами», – отметил он.