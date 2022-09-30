Эксперты из Башкирии оценили итоги референдума

Сегодня, 30 сентября, в башкирской столице прошел митинг-концерт в поддержку присоединения к России на правах субъектов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
На митинг-концерте «Добро пожаловать домой!» с приветственными выступил бывший руководитель Первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Башкирии, заслуженный юрист Башкирии Виктор Гурьев.
«Дорогие друзья, ровно неделю назад мы с вами стояли на этой площади с акцией в поддержку референдума о вступлении в состав Российской Федерации многострадального Донбасса, Херсона и Запорожья. Они кровью отстояли это право. Я сам прошел Афганистан, терял друзей, был тяжело ранен. И я горжусь нашими парнями, нашими ребятами, сегодняшним поколением, которые с честью выполняют воинские задачи, поставленные перед ними Верховным Главнокомандующим. Наши деды и прадеды победили фашизм, и они нам никогда не простят, если в братской Украине возродится фашизм. И как бы нам не угрожал Запад, какие бы санкции не вводили, они не добьются ничего, потому что Россия – это великая и могучая страна, и за нами правда. Наше дело – правое, и победа будет за нами», – отметил он.
Эксперты из Башкирии также поделились своим мнением относительно состоявшихся референдумов:
— Уважаемые друзья, я хочу сказать от имени всех врачей нашей республики, которые прилагали все усилия для помощи нашим братским народам. На протяжении восьми лет жители Луганска и Донецка подвергались геноциду со стороны киевского режима. Каждый день погибают мирные граждане. Даже в дни референдума от бессилия и злобы неонацисты только усилили террор и обстрелы, уничтожая школы, детские сады, больницы, не щадя никого. Гибнут старики, женщины и самое страшное — дети. Но, несмотря ни на какие сложности, жители Луганска, Донецка, Запорожья, Херсона проявили пример мужества, они сделали свой выбор - проголосовали за будущее с Россией. С возвращением! Башкортостан поддерживает ваш выбор!
Виль Тимербулатов, советник Главы Башкирии по здравоохранению
Участник спецоперации Ильгиз Султанмуратов также поделился своим мнением:
Итоги референдума я встретил спокойно, прекрасно понимая, что так и будет. Я сам три месяца был в Донецкой, Луганской областях, разговаривал с людьми всех возрастов. Прекрасно понимаю их настроение, которое выражалось через глаза, слезы, рукопожатия, объятия, действия, отношение. Нас встречали как родных, когда мы ехали на боевой технике, дети махали нам руками, я видел радость на их лицах. Поэтому результаты референдума мне очень понятны. Сегодняшний митинг-концерт очень важен - не только в поддержку этих новых российских областей, а еще чтобы наше общество поняло всю серьезность, историческую значимость этих событий и тоже почувствовало себя вовлеченными, чтобы у каждого жителя Башкортостана это понимание было. Нам сейчас нужно объединяться возле таких базовых ценностей, как семья, Родина, защита Родины, независимость нашей страны, наших национальных ценностей.
Председатель совета по правам человека при Главе РБ Зульфия Гайсина призывает народы России объединиться в этот важный момент:
Сегодня исторический день, когда Донецкая и Луганская народные республики и освобождённые территории Херсонской и Запорожской областей станут частью нашей великой страны. Как правозащитник, хочу обратить внимание, что по итогам референдума, отметившегося явкой свыше 90%, количественные показатели проголосовавших «за» также составили 90 и более процентов от общего числа участников. Такой показатель свидетельствует о реальном намерении жителей Донбасса, Херсона и Запорожья быть частью России. Право народа на самоопределение - один из основных принципов международного права, и означает, что каждый народ имеет право самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, свободно и без диктата со стороны определять свой статус и будущее экономическое и культурное развитие. Жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали свой выбор в пользу России и западным политикам надо это признать и смириться, с учётом всех международных соглашений и ратифицированных конвенций. Если говорить о предпосылках новейшей истории, то на наших глазах происходят стремительные события, которые навсегда повернули вектор геополитического развития России и Украины, и мы, жители республики в составе Российской Федерации, поддерживаем расширение западных границ нашей страны и говорим «Добро пожаловать!» народу Донецкой и Луганской народных республик и освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей