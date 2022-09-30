Радий Хабиров высказал свое мнение о присоединении новых субъектов к России

Сегодня, 30 сентября, для всех жителей Российской Федерации произошло историческое событие. По итогам референдума состоялась торжественная церемония подписания соглашений с новыми субъектами страны.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области присоединились к России. На церемонии также присутствовал Глава Башкирии Радий Хабиров, который отметил важность события, его историческую ценность и необходимость защиты и поддержки населения новых присоединенных субъектов. Руководитель региона подчеркнул, что Башкирия поддерживает Донбасс с 2014 года и по сей день. По словам Радия Хабирова, предстоит еще много работы.