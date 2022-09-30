Радий Хабиров высказал свое мнение о присоединении новых субъектов к России

Сегодня, 30 сентября, для всех жителей Российской Федерации произошло историческое событие. По итогам референдума состоялась торжественная церемония подписания соглашений с новыми субъектами страны. 

Фото №1 - Радий Хабиров высказал свое мнение о присоединении новых субъектов к России

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области присоединились к России. На церемонии также присутствовал Глава Башкирии Радий Хабиров, который отметил важность события, его историческую ценность и необходимость защиты и поддержки населения новых присоединенных субъектов. Руководитель региона подчеркнул, что Башкирия поддерживает Донбасс с 2014 года и по сей день. По словам Радия Хабирова, предстоит еще много работы.

«Для многих людей это очень важное, личное, эмоциональное. Я в этом процессе с 2014 года и многих людей, которые боролись, чтобы быть в составе России, знаю. Руководителей и простых людей. Я сегодня видел их в зале. Считаю, что на самом деле сегодня произошло одно из самых ярких исторических событий в истории нашей страны, в истории тех людей, которые жили на этих четырёх территориях Украины. Сейчас это Россия, они вошли в состав великой державы. Самое главное – то, что они вошли не просто так, они боролись за это. Сегодня историческая справедливость восторжествовала».

Радий Хабиров
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