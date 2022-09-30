Радий Хабиров высказал свое мнение о присоединении новых субъектов к России

«Для многих людей это очень важное, личное, эмоциональное. Я в этом процессе с 2014 года и многих людей, которые боролись, чтобы быть в составе России, знаю. Руководителей и простых людей. Я сегодня видел их в зале. Считаю, что на самом деле сегодня произошло одно из самых ярких исторических событий в истории нашей страны, в истории тех людей, которые жили на этих четырёх территориях Украины. Сейчас это Россия, они вошли в состав великой державы. Самое главное – то, что они вошли не просто так, они боролись за это. Сегодня историческая справедливость восторжествовала».

Радий Хабиров