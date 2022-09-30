В Уфе пьяный подросток врезался на угнанном автомобиле

По данным ГИБДД, подросток угнал автомобиль Datsun On-Do. О пропаже машины заявил владелец. Установлено, что во время попытки задержать злоумышленника, требование сотрудников ГИБДД было проигнорировано. Пытаясь уйти от погони, парень в одном из дворов врезался в припаркованный автомобиль и попытался скрыться с места происшествия.

При задержании юноша рассказал, что во время прогулки он распивал алкоголь со своим другом и предложил ему покататься на чужом авто. Подросток попросил ключи у своей знакомой, сказав, что они с приятелем просто хотят посидеть в машине. Проверка на алкотестере показала уровень алкоголя в крови 0,461 мг на литр выдыхаемого воздуха. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.