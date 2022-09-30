Радий Хабиров о новых субъектах России: «Историческая справедливость восторжествовала»

Владимир Путин подписал соглашения о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Российский президент напомнил, что Россия не раз говорила о готовности возобновить этот процесс. По словам Владимира Путина, итоги референдумов показали, что жители теперь уже новых субъектов нашей страны сделали однозначный выбор, и Россия его не предаст.

Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году. Люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами, выбор сделан, Россия его не предаст. Западу не нужна Россия! Она нужна нам! Россия всегда будет Россией! Мы защитим наши ценности и нашу Родину от Запада.

Владимир Путин
Фото №1 - Радий Хабиров о новых субъектах России: «Историческая справедливость восторжествовала»

После подписания договоров прозвучал гимн России, присутствующие в зале долго скандировали «Россия!». Присоединение новых территорий Радий Хабиров назвал судьбоносным событием, к которому измученные жители этих четырех регионов шли долгих 8 лет в борьбе за право жить с родными людьми, в большой стране. 

К этому нельзя подходить рационально, потому что для многих людей это очень важное, личное, эмоциональное. Я в этом процессе с 2014 года, и многих людей, которые боролись, чтобы быть в составе России, многих знаю. Руководителей и простых людей. Я сегодня видел в зале и я считаю, что это на самом деле одно из самых ярких исторических событий в истории нашей страны, в истории тех людей, которые жили на этих четырёх территориях Украины. Сейчас это Россия, они вошли в состав великой державы. Самое главное, что, вы знаете, они вошли не просто так, они боролись за это. Сегодня историческая справедливость восторжествовала.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Радий Хабиров о новых субъектах России: «Историческая справедливость восторжествовала»
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Башкортостан и Донбасс связывает многолетняя общая история, отношения уже переросли в дружеские, отметил Радий Хабиров. Последние полгода в ЛНР работает башкирский  строительный отряд  имени Шаймуратова,  который помогает восстанавливать разрушенные в результате обстрелов ВСУ социальные объекты.  «Будем  выстраивать взаимовыгодные отношения», – подчеркнул Радий Хабиров.

Начиная с 2014 года наша республика поддерживает Донбасс. Особое внимание мы уделяли Луганской Народной Республике. У нас сложились особые личные отношения с руководителями. И мы помогали и школам, и садикам, и больницам. Особенно в критические минуты мы, безусловно, помогали и врачами, и сейчас большая группа наших строителей работает в Мариуполе, в Красном Луче. Мы восстанавливаем объекты, которые пострадали в ходе многочисленных обстрелов. Сдали замечательную школу. Кстати, школа в Красном Луче подшефная, носит имя Генерала Шаймуратова, нашего земляка и славного генерала, который погиб, освобождая Ворошиловград, нынешний Луганск. Это то, что было. А сейчас мы будем развивать отношения, мы будем строить взаимовыгодные отношения. На Донбассе есть, что нам интересно. У нас есть, что им интересно. Будем развивать эти отношения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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