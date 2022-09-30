Радий Хабиров о новых субъектах России: «Историческая справедливость восторжествовала»

К этому нельзя подходить рационально, потому что для многих людей это очень важное, личное, эмоциональное. Я в этом процессе с 2014 года, и многих людей, которые боролись, чтобы быть в составе России, многих знаю. Руководителей и простых людей. Я сегодня видел в зале и я считаю, что это на самом деле одно из самых ярких исторических событий в истории нашей страны, в истории тех людей, которые жили на этих четырёх территориях Украины. Сейчас это Россия, они вошли в состав великой державы. Самое главное, что, вы знаете, они вошли не просто так, они боролись за это. Сегодня историческая справедливость восторжествовала.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан