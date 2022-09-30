Радий Хабиров о новых субъектах России: «Историческая справедливость восторжествовала»
Владимир
Путин подписал соглашения о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и
Запорожской областей. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца. Глава государства призвал киевские власти прекратить все
боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Российский
президент напомнил, что Россия не раз говорила о готовности возобновить этот
процесс. По словам Владимира Путина, итоги референдумов показали, что жители
теперь уже новых субъектов нашей страны сделали однозначный выбор, и Россия его
не предаст.
Мы призываем Киев немедленно
прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году. Люди ДНР, ЛНР,
Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами, выбор
сделан, Россия его не предаст. Западу не нужна Россия! Она нужна нам! Россия
всегда будет Россией! Мы защитим наши ценности и нашу Родину от Запада.
Владимир Путин
После
подписания договоров прозвучал гимн России, присутствующие в зале долго
скандировали «Россия!». Присоединение новых территорий Радий Хабиров назвал судьбоносным
событием, к которому измученные жители этих четырех регионов шли долгих 8 лет в
борьбе за право жить с родными людьми, в большой стране.
К этому нельзя подходить
рационально, потому что для многих людей это очень важное, личное,
эмоциональное. Я в этом процессе с 2014 года, и многих людей, которые боролись,
чтобы быть в составе России, многих знаю. Руководителей и простых людей. Я
сегодня видел в зале и я считаю, что это на самом деле одно из самых ярких
исторических событий в истории нашей страны, в истории тех людей, которые жили
на этих четырёх территориях Украины. Сейчас это Россия, они вошли в состав
великой державы. Самое главное, что, вы знаете, они вошли не просто так, они
боролись за это. Сегодня историческая справедливость восторжествовала.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Башкортостан
и Донбасс связывает многолетняя общая история, отношения уже переросли в
дружеские, отметил Радий Хабиров. Последние полгода в ЛНР работает
башкирский строительный отряд имени Шаймуратова, который помогает восстанавливать разрушенные
в результате обстрелов ВСУ социальные объекты.
«Будем выстраивать взаимовыгодные
отношения», – подчеркнул Радий Хабиров.
Начиная с 2014 года наша
республика поддерживает Донбасс. Особое внимание мы уделяли Луганской Народной
Республике. У нас сложились особые личные отношения с руководителями. И мы
помогали и школам, и садикам, и больницам. Особенно в критические минуты мы,
безусловно, помогали и врачами, и сейчас большая группа наших строителей работает
в Мариуполе, в Красном Луче. Мы восстанавливаем объекты, которые пострадали в
ходе многочисленных обстрелов. Сдали замечательную школу. Кстати, школа в
Красном Луче подшефная, носит имя Генерала Шаймуратова, нашего земляка и
славного генерала, который погиб, освобождая Ворошиловград, нынешний Луганск.
Это то, что было. А сейчас мы будем развивать отношения, мы будем строить
взаимовыгодные отношения. На Донбассе есть, что нам интересно. У нас есть, что
им интересно. Будем развивать эти отношения.