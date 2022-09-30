В Башкирии продолжается отправка резервистов к местам боевого слаживания

В Башкортостане продолжается частичная мобилизация. Рядовые, сержанты, старшины и офицеры из Баймака, Ишимбая, Чишмов, Кармаскалов, Бураевского, а также Дёмского района Уфы отправились в воинские части.
Свою привычную жизнь они оставили в прошлом, но самое сложное – это расставание с близкими. У военкомата чьи-то мужья, сыновья и отцы. Считанные минуты, оставшиеся до отправки, наполнены объятьями, благословениями и пожеланиями удачи от родных. Вдвойне волнительными проводы мобилизованных стали для главы администрации Баймака Радмира Исянбаева. Ведь в рядах призванных оказался его старший сын Азамат.
На мобилизационные пункты с первых дней идут и по собственной инициативе. На зов Родины откликнулся ветеран боевых действий Фидан Билалов из Бураевского района.
Добровольцем уехал на боевое слаживание и брат Заремы. У мужчины была бронь, но это не помешало ему отправиться на защиту Родины.
Несмотря на солидный возраст, на защиту Отечества отправился Владимир Портнов из Чишминского района. Полковник запаса ушел на пенсию ещё 8 лет назад. Но как только пришла повестка, сразу отправился с вещами в военкомат.
В Кармаскалах родители и жёны, дети, друзья, родственники собрались у мемориала Вечному огню, чтобы проводить мобилизованных на службу. Благословили бойцов и священнослужители.
Многие бойцы из Дёмского района отправляются на защиту страны уже не впервые. Говорят, раз Родина сказала – значит, надо. Автобусы с мобилизованными из разных уголков Башкортостана отправились на места боевого слаживания. И только после прохождения обучения их направят на выполнение задач специальной операции. Предприниматели, автомеханики, работники культуры и муниципальных организаций. У всех у них теперь другая профессия – Родину защищать.