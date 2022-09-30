В Башкирии продолжается отправка резервистов к местам боевого слаживания

В Башкортостане продолжается частичная мобилизация. Рядовые, сержанты, старшины и офицеры из Баймака, Ишимбая, Чишмов, Кармаскалов, Бураевского, а также Дёмского района Уфы отправились в воинские части.

Свою привычную жизнь они оставили в прошлом, но самое сложное – это расставание с близкими. У военкомата чьи-то мужья, сыновья и отцы. Считанные минуты, оставшиеся до отправки, наполнены объятьями, благословениями и пожеланиями удачи от родных. Вдвойне волнительными проводы мобилизованных стали для главы администрации Баймака Радмира Исянбаева. Ведь в рядах призванных оказался его старший сын Азамат.

Он служил. Получил повестку, решил ехать. Указ есть указ, нужно выполнять. Долг каждого гражданина РФ – защищать свою Родину. Радмир Исянбаев, глава администрации Баймака

На мобилизационные пункты с первых дней идут и по собственной инициативе. На зов Родины откликнулся ветеран боевых действий Фидан Билалов из Бураевского района.

Я за Россию, за детей, за родителей, за мир. Фидан Билалов, доброволец

Добровольцем уехал на боевое слаживание и брат Заремы. У мужчины была бронь, но это не помешало ему отправиться на защиту Родины.

Мы патриоты, даже с бронью пошел – такой человек наш братишка. Зарема Фазылова

Несмотря на солидный возраст, на защиту Отечества отправился Владимир Портнов из Чишминского района. Полковник запаса ушел на пенсию ещё 8 лет назад. Но как только пришла повестка, сразу отправился с вещами в военкомат.

Родина позвала – нужно защищать. Нужно беречь Родину, свою семью, своих детей. Рад, что мне доверили, рад, что дети провожают. Я верю, что мы победим. Владимир Портнов, полковник запаса

В Кармаскалах родители и жёны, дети, друзья, родственники собрались у мемориала Вечному огню, чтобы проводить мобилизованных на службу. Благословили бойцов и священнослужители.