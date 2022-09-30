В Уфе прошел митинг-концерт в поддержку итогов референдума в Донбассе

С
Россией навсегда. По всей стране прошли митинги-концерты в поддержку итогов
референдума в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. По итогам
волеизъявления граждан абсолютным большинством голосов было принято решение о
вхождении территорий в состав Российской Федерации. Как отметили это событие в
Уфе?
Гимн
России теперь официально могут считать своим и миллионы жителей Донбасса,
Херсонской и Запорожской областей. После 8 лет обстрелов со стороны киевского
режима они практически единогласно приняли решение стать частью Российской
Федерации.
Это правильно всё,
потому что столько лет подвергались насилию. Поэтому это правильный выбор. Я
сюда пришёл с семьей: детьми и с женой.Алик Галеев, житель г. Уфы
Ну конечно, народ
ждал этого 8 лет, все области, думаю, сегодня довольны. Рады, что
присоединяются к России. Мы вместе, за Россию.Евгений Мещереков, житель г. Уфы
Митинг-концерт
собрал более 20 тысяч зрителей, перед которыми выступали не только артисты, но
и представители общественности, ветераны боевых действий, спортсмены. Каждому
было что сказать.
Сегодня наша страна
стала ещё больше и ещё сильнее. И мы, миллионы граждан, радуемся этому. Потому
что будущее в наших руках. Мы вместе, и в единстве сила.Гульнур Кульсарина, председатель региональной общественной организации «Общество башкирских женщин»
Мои друзья, казачьи
полки и батальоны, воюют там с 2014 года. 8 лет уже воюют. И для них это тоже
радость: после присоединения уже у всех есть мысли, что война закончится.Тимерьян Ражапов, председатель Башкирского союза ветеранов боевых действий
Не то, что
присоединение удивляет, а удивило то, каким образом мы изначально потеряли эти
земли. И то, что сегодня они возвращаются в состав РФ, – это положительное
явление, которое должно было произойти уже давно.Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан
Территория
России увеличилась ещё на четыре региона, и сейчас количество субъектов составляет
89. И что бы ни говорили западные спикеры, референдум прошёл в строгом
соответствии с международным правом. Этот факт подтвердили и независимые
наблюдатели из десятков стран, в том числе из США, Великобритании и Германии.
Одним из основополагающих
принципов международного права является право народа на самоопределение. Это
право закреплено уставом ООН. И население, живущее на территориях Донбасса,
Херсона и Запорожья, материализовало это право.Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
Как
весной 2014 года Россия встречала Крым в родной гавани, так и сегодня вся
страна поздравляет Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и
Запорожскую области с возвращением домой. Ради этого дня Донбасс воевал 8 лет.