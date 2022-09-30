В Уфе прошел митинг-концерт в поддержку итогов референдума в Донбассе

С Россией навсегда. По всей стране прошли митинги-концерты в поддержку итогов референдума в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. По итогам волеизъявления граждан абсолютным большинством голосов было принято решение о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Как отметили это событие в Уфе?

Гимн России теперь официально могут считать своим и миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. После 8 лет обстрелов со стороны киевского режима они практически единогласно приняли решение стать частью Российской Федерации.

Это правильно всё, потому что столько лет подвергались насилию. Поэтому это правильный выбор. Я сюда пришёл с семьей: детьми и с женой. Алик Галеев, житель г. Уфы

Ну конечно, народ ждал этого 8 лет, все области, думаю, сегодня довольны. Рады, что присоединяются к России. Мы вместе, за Россию. Евгений Мещереков, житель г. Уфы

Митинг-концерт собрал более 20 тысяч зрителей, перед которыми выступали не только артисты, но и представители общественности, ветераны боевых действий, спортсмены. Каждому было что сказать.

Сегодня наша страна стала ещё больше и ещё сильнее. И мы, миллионы граждан, радуемся этому. Потому что будущее в наших руках. Мы вместе, и в единстве сила. Гульнур Кульсарина, председатель региональной общественной организации «Общество башкирских женщин»

Мои друзья, казачьи полки и батальоны, воюют там с 2014 года. 8 лет уже воюют. И для них это тоже радость: после присоединения уже у всех есть мысли, что война закончится. Тимерьян Ражапов, председатель Башкирского союза ветеранов боевых действий

Не то, что присоединение удивляет, а удивило то, каким образом мы изначально потеряли эти земли. И то, что сегодня они возвращаются в состав РФ, – это положительное явление, которое должно было произойти уже давно. Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан

Территория России увеличилась ещё на четыре региона, и сейчас количество субъектов составляет 89. И что бы ни говорили западные спикеры, референдум прошёл в строгом соответствии с международным правом. Этот факт подтвердили и независимые наблюдатели из десятков стран, в том числе из США, Великобритании и Германии.

Одним из основополагающих принципов международного права является право народа на самоопределение. Это право закреплено уставом ООН. И население, живущее на территориях Донбасса, Херсона и Запорожья, материализовало это право. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан