В Башкирии проходит 32-й Международный Аксаковский фестиваль

В этом году он посвящен и 30-летию со дня основания Аксаковского фонда республики. На Пушкинской аллее возложили цветы, а в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялся торжественный Аксаковский вечер.

На нем наградили членов попечительского совета Аксаковского фонда и его председателя орденами Григория Аксакова. Также на сцене были вручены Аксаковские премии студентам уфимских вузов и колледжей. Завершился вечер спектаклем Стерлитамакского русского драматического театра «Аленький цветочек».

Фото №1 - В Башкирии проходит 32-й Международный Аксаковский фестиваль
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