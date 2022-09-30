В Башкирии проходит 32-й Международный Аксаковский фестиваль

В этом году он посвящен и 30-летию со дня основания Аксаковского фонда республики. На Пушкинской аллее возложили цветы, а в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялся торжественный Аксаковский вечер.
На нем наградили членов попечительского совета Аксаковского фонда и его председателя орденами Григория Аксакова. Также на сцене были вручены Аксаковские премии студентам уфимских вузов и колледжей. Завершился вечер спектаклем Стерлитамакского русского драматического театра «Аленький цветочек».