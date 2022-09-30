«Добро пожаловать домой!»: как прошел митинг-концерт в Уфе

Сегодня в Уфе состоялся митинг-концерт в поддержку итогов референдума в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. По итогам волеизъявления граждан абсолютным большинством голосов было принято решение о вхождении территорий в состав России.

Уфимцы и гости столицы пришли поддержать решение жителей Донбасса и освобожденных территорий на площадь перед Конгресс-холлом «Торатау», где прошел митинг-концерт «Добро пожаловать домой!». Мероприятие собрало более 20 тысяч зрителей, перед которыми выступали не только артисты, но и представители общественности, ветераны боевых действий, спортсмены. Как это было – смотрите в нашем специальном репортаже.