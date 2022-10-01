В Уфе водитель иномарки наехал на 10-летнего школьника

В Уфе днем 30 сентября, примерно в 11 часов, произошло ДТП на территории Ленинского района. Водитель, управляющий иномаркой, наехал на несовершеннолетнего пешехода.

По сообщению ГИБДД республики, за рулем «Тойоты» находился 34-летний житель Уфы. Он двигался по ул. Союзной в направлении ул. Чкалова. В ходе движения иномарка наехала на 10-летнего мальчика.

Установлено, что ребенок переходил дорогу в неустановленном месте. Он возвращался домой после уроков. В результате ДТП школьнику была оказана медпомощь, после чего его отпустили домой.