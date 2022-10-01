В Башкирии снова выявили нарушения природоохранного законодательства

Во время обследования водоохранных зон, которое проводилось совместно с сотрудниками МВД, а также специалистами Гостехнадзора и Государственного лесного надзора, был зафиксирован факт незаконной добычи строительного грунта. Кроме того, установлено самовольное занятие и пользование водным объектом.