В Башкирии снова выявили нарушения природоохранного законодательства

В Башкирии на территории Учалинского района выявили нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба Минэкологии РБ. Нарушения обнаружены специалистами Белорецкого территориального комитета министерства.

Фото №1 - В Башкирии снова выявили нарушения природоохранного законодательства

Во время обследования водоохранных зон, которое проводилось совместно с сотрудниками МВД, а также специалистами Гостехнадзора и Государственного лесного надзора, был зафиксирован факт незаконной добычи строительного грунта. Кроме того, установлено самовольное занятие и пользование водным объектом.

Строительный грунт извлекался с целью строительства пруда путем перекрытия р. Интер дамбой. По данному факту МВД России по Учалинскому району возбуждено дело об административной ответственности. Белорецким ТК должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.7.3  и ст. 7.6 КоАП РФ.

Пресс-служба Минэкологии РБ

Фото: пресс-служба Минэкологии РБ

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