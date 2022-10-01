«Мы вами гордимся»: Радий Хабиров посетил место боевого слаживания резервистов из Башкирии
Радий
Хабиров посетил место боевого слаживания мобилизованных из Башкортостана в
Саратовской области. Подготовку там проходят более двух тысяч резервистов из
республики. У каждого за плечами – армейская служба, у многих – боевой опыт в
горячих точках. Глава Башкортостана осмотрел условия, в которых живут ребята,
пообщался с бойцами и подчеркнул, что республика окажет необходимую поддержку
как самим мобилизованным, так и их семьям.
Даже
в чужом регионе мобилизованные Башкортостана чувствуют поддержку родной
республики. Башкирские предприниматели собрали гуманитарный груз для
резервистов, в который вошли не только продукты питания.
Привезли тёплые
вещи индивидуально каждому. Начиная с носков, термобелья, свитера, шапки. Всё
это на флисовой основе.
Константин Герман, заместитель главы администрации г. Октябрьского
В
Саратовской области к боевому слаживанию приступили более двух тысяч
мобилизованных. Они уже успели познакомиться друг с другом, некоторые служили в
одних и тех же воинских частях, хоть и в разное время. Среди призванных –
представители различных профессий, в том числе и журналисты. Условиями
довольны, говорит наш коллега, видеомонтажёр БСТ Артур Давлетов.
Здесь всё хорошо,
всё нравится. Кормят хорошо, предоставили жильё. Будут одевать, сейчас раздали
котелки. И скоро у нас начнутся учения. Передаю привет всем своим коллегам,
родителям. Мама, папа, я вас очень люблю, не переживайте.
Артур Давлетов, мобилизованный /г. Уфа/
Место
боевого слаживания мобилизованных из Башкортостана посетил глава республики.
Радий Хабиров представил резервистам своего советника на общественных началах
Евгения Гончарова. Он будет решать все возникающие вопросы на месте. Также
руководитель региона обратился и к землякам.
Сегодня я и мои коллеги
отправились в пять точек дислокации, где находятся наши мобилизованные земляки.
И мы, конечно, хотели посмотреть, как идут дела, как вы обустроились, как идет
ваша подготовка. Я хочу сказать вам всем слова уважения и благодарности. Я
передаю вам привет от всех жителей республики, мы очень за вас болеем, сильно
переживаем. Но самое главное – мы вами всеми гордимся.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Радий
Хабиров осмотрел условия, в которых живут мобилизованные. Здесь для них
организован пункт горячего питания, спальные места, резервистам начали выдавать
военную форму.
Берцы
получил, нательное получил, ремни, шапку зимнюю получил. Остальное будем ждать.
Надеюсь, сегодня вечером или завтра будет.
Айдар Ханбиков, мобилизованный /г. Октябрьский/
Все вопросы
решаемые. И самое главное, что все наши бойцы, товарищи, офицеры, прапорщики,
рядовые, сержанты, солдаты понимают значимость решаемой задачи, значимость того,
что мы делаем нужное дело.
Семён Шарапов, заместитель командира полка
В
ходе своего визита Радий Хабиров также пообщался с мобилизованными лично. Глава
Башкортостана попросил серьезно отнестись к восстановлению боевых навыков, что
очень важно, и отметил, что обязательно еще раз с ними встретится. Все
возникающие вопросы будут решаться.
Сначала я встретился с
губернатором Саратовской области Романом Викторовичем Бусаргиным. Он очень
деловито рассказал, что нужно сделать. Он сам прекрасно понимает, что не доделано.
Будем делать. Наши ребята будут находиться здесь примерно месяц. Но что важно:
есть где спать, есть горячее питание. И главное, что они начали боевую
подготовку. Мы привезли землякам гуманитарный груз и сейчас договорились с
командиром о том, что готовы отправлять сюда такие грузы регулярно. Я уже
говорил, что мы будем решать две большие задачи – помогать ребятам в
обустройстве быта и поддерживать их семьи дома. Мы уже организовали такую
работу с нашими батальонами имени Минигали Шаймуратова и Александра
Доставалова. Это очень мужественные люди, которые идут защищать Родину. А мы,
вся республика, будем им помогать.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Всем
необходимым мобилизованные обеспечены. Но
просьба у них всё же есть: чтобы их воинскому подразделению присвоили
имя одного из героев Башкортостана.