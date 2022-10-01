Азат Бадранов провел встречу с учениками в родной школе

Если война придет сюда, будет плохо не только всей стране, но и моей семье. У меня растут дети, я хочу, чтобы у них было мирное будущее. Я глубоко убежден, что у Башкирии нет другого пути, кроме как с Россией. Это часть и опора нашего государства. Защищая свою страну, я защищаю свою семью.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан