Азат Бадранов провел встречу с учениками в родной школе

Разговор о главном. Первый вице-премьер республиканского правительства Азат Бадранов посетил школу №1 села Архангельское, где встретился с учениками старших классов. Чиновник является выпускником этого учебного заведения.

В разговоре с детьми он рассказал о том, как ходил в школу пешком семь километров из деревни Новая Устиновка, как учился, о детстве и юности и о своей работе. Азат Бадранов ответил и на главный вопрос школьников, почему он решил отправиться добровольцем на специальную военную операцию.

Если война придет сюда, будет плохо не только всей стране, но и моей семье. У меня растут дети, я хочу, чтобы у них было мирное будущее. Я глубоко убежден, что у Башкирии нет другого пути, кроме как с Россией. Это часть и опора нашего государства. Защищая свою страну, я защищаю свою семью.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - Азат Бадранов провел встречу с учениками в родной школе

После встречи со школьниками Азат Бадранов посетил село Узунларово, где вместе с жителями принял участие в открытии памятника, посвященного участникам Отечественной войны 1812 года. Идея открытия мемориала возникала давно, и осуществить ее удалось благодаря помощи кандидата исторических наук Марата Зулькарнаева, который провёл большую работу, изучая архивы. Однако лично принять участие в открытии памятника учёный не смог, так как был мобилизован.

У нас 210-летие победы России в Отечественной войне 1812 года, и значительный вклад в эту победу внесли башкирские воины. Они воевали с Наполеоном, дошли до Парижа, совершили массу подвигов. Память о наших воинах должна сохраняться не только на страницах наших книг, но и в виде памятников.

Рамиль Рахимов, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества

Я думаю, этот памятник сплотит жителей деревни. Мы провели необходимый обряд в мечети, посвятили жертвоприношение, прочитали молитву за всех мобилизованных ребят, чтобы они вернулись живыми и здоровыми.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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