Азат Бадранов провел встречу с учениками в родной школе

Разговор
о главном. Первый вице-премьер республиканского правительства Азат Бадранов
посетил школу №1 села Архангельское, где встретился с учениками старших
классов. Чиновник является выпускником этого учебного заведения.
В
разговоре с детьми он рассказал о том, как ходил в школу пешком семь километров
из деревни Новая Устиновка, как учился, о детстве и юности и о своей работе.
Азат Бадранов ответил и на главный вопрос школьников, почему он решил
отправиться добровольцем на специальную военную операцию.
Если война придет
сюда, будет плохо не только всей стране, но и моей семье. У меня растут дети, я
хочу, чтобы у них было мирное будущее. Я глубоко убежден, что у Башкирии нет
другого пути, кроме как с Россией. Это часть и опора нашего государства.
Защищая свою страну, я защищаю свою семью.Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
После
встречи со школьниками Азат Бадранов посетил село Узунларово, где вместе с
жителями принял участие в открытии памятника, посвященного участникам
Отечественной войны 1812 года. Идея открытия мемориала возникала давно, и
осуществить ее удалось благодаря помощи кандидата исторических наук Марата
Зулькарнаева, который провёл большую работу, изучая архивы. Однако лично
принять участие в открытии памятника учёный не смог, так как был мобилизован.
У нас 210-летие
победы России в Отечественной войне 1812 года, и значительный вклад в эту
победу внесли башкирские воины. Они воевали с Наполеоном, дошли до Парижа,
совершили массу подвигов. Память о наших воинах должна сохраняться не только на
страницах наших книг, но и в виде памятников.Рамиль Рахимов, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества
Я думаю, этот
памятник сплотит жителей деревни. Мы провели необходимый обряд в мечети,
посвятили жертвоприношение, прочитали молитву за всех мобилизованных ребят,
чтобы они вернулись живыми и здоровыми.Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан