В Башкирии проходит международный Аксаковский праздник

Со дня рождения писателя прошёл 231 год. Сергей Аксаков был не только прозаиком, но и общественным деятелем, литературным и театральным критиком. Но родная земля помнит не только Сергея Аксакова, но и его семью, которая многое сделала для родного края. Благотворительностью сейчас занимается и Аксаковский фонд.