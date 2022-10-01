В Уфе дали старт чемпионату и первенству Башкирии по плаванию

В первых серьёзных соревнованиях нового сезона принимает участие 251 спортсмен. О победах новых восходящих звёзд, старте сезона и о том, за что борются сильнейшие пловцы, – в нашем сюжете.
Уроженец Нефтекамска, 18-летний Кирилл Батталов на соревнованиях решил проплыть в трёх дисциплинах. И если 50 метров баттерфляем дались пловцу не лучшим образцом, то на дистанции в двести метров вольным стилем Батталову равных не было. Кирилл чувствует себя уверенно, соревнуясь с взрослыми спортсменами, хотя ещё сам совсем недавно был юниором.
А вот мастер спорта по плаванию Эвелина Агишева, несмотря на победу в заплыве на 100 метров спиной, осталась недовольна. Вместе с тренером они нашли недостатки в технике и скорости. Эвелина грезит о ещё более серьёзных стартах, однако понимает, что нельзя расслабляться и на уровне Башкирии. Тем более что спортсменка из Кумертау в этом году оканчивает школу.
Первенство и чемпионат республики по плаванию будут проходить ещё два дня. В соревнованиях принимает участие 251 спортсмен, среди которых десять мастеров спорта и 44 кандидата в мастера спорта по плаванию. Учитывая, что это старт сезона, не все спортсмены показывают своё лучшее время на дорожке.
Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство Приволжского федерального округа, куда поедет уже сборная Республики Башкортостан. Эти турниры пройдут в Саранске в конце октября.