В Уфе дали старт чемпионату и первенству Башкирии по плаванию

В первых серьёзных соревнованиях нового сезона принимает участие 251 спортсмен. О победах новых восходящих звёзд, старте сезона и о том, за что борются сильнейшие пловцы, – в нашем сюжете.

Уроженец Нефтекамска, 18-летний Кирилл Батталов на соревнованиях решил проплыть в трёх дисциплинах. И если 50 метров баттерфляем дались пловцу не лучшим образцом, то на дистанции в двести метров вольным стилем Батталову равных не было. Кирилл чувствует себя уверенно, соревнуясь с взрослыми спортсменами, хотя ещё сам совсем недавно был юниором.

Сегодня плавал 50 бат, разминочная дистанция была, сейчас плыл 200 вольную, выиграл. Завтра 100 спина и 100 вольная. Надеюсь, что всё хорошо будет и отберусь на первенство Федерального округа. Кирилл Батталов, победитель чемпионата Республики Башкортостан по плаванию, мастер спорта России

А вот мастер спорта по плаванию Эвелина Агишева, несмотря на победу в заплыве на 100 метров спиной, осталась недовольна. Вместе с тренером они нашли недостатки в технике и скорости. Эвелина грезит о ещё более серьёзных стартах, однако понимает, что нельзя расслабляться и на уровне Башкирии. Тем более что спортсменка из Кумертау в этом году оканчивает школу.

50-100 спина, хотелось бы ещё лучше плыть, а дальше развиваться. Я ещё в одиннадцатом классе, учёба, тяжело всё совмещать, но буду стараться. Эвелина Агишева, победитель чемпионата Республики Башкортостан по плаванию, мастер спорта России

Первенство и чемпионат республики по плаванию будут проходить ещё два дня. В соревнованиях принимает участие 251 спортсмен, среди которых десять мастеров спорта и 44 кандидата в мастера спорта по плаванию. Учитывая, что это старт сезона, не все спортсмены показывают своё лучшее время на дорожке.

Думаю, что форму ещё они наберут. Это не те соревнования, перед которыми тренер делал снижения для спортсменов, может быть, не все результаты радуют, потому что самые лучшие хотят показать именно на ПФО. Вероника Таянович, главный судья соревнований