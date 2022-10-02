Эксперты из Башкирии прокомментировали вхождение новых регионов в состав России

В поддержку итогов референдумов по всей стране прошли митинг-концерты. Начались они с исполнения государственного гимна Российской Федерации. В Уфе мероприятие собрало свыше 20 тысяч зрителей, перед которыми выступали не только артисты, но и представители общественности, ветераны боевых действий, спортсмены.

Своими мнениями относительно итогов плебисцита поделились и эксперты из Башкортостана. Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова отметила историческую важность этого события.

Долгих восемь лет наша страна шла к этому. И когда в зале Кремля мы общались с теми, кто приехал из Донбасса, с жителями освобождённых территорий, с коллегами, которые там проводили референдум, конечно, люди не скрывали слёз радости. И слова нашего президента, что теперь они навсегда с нами, что теперь наша страна больше, что мы стали больше на семь миллионов человек. Это, конечно, историческое событие.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

Территория России увеличилась ещё на четыре региона. Сейчас в составе страны 89 субъектов. И что бы не говорили западные спикеры, референдум прошёл в строгом соответствии с международным правом. Этот факт подтвердили и независимые наблюдатели из десятков стран, в том числе из США, Великобритании и Германии.

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Одним из основополагающих принципов международного права является право народа на самоопределение. Это право закреплено уставом ООН. И население, живущее на территориях Донбасса, Херсона и Запорожья, материализовало это право.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Поддержку жителям Донбасса, Херсона и Запорожья выразили также политологи и члены Общественной палаты.

Пенальти

Мы рады приветствовать жителей этих территорий, которые сейчас вошли в состав РФ. Общественная палата РФ осуществляла независимое наблюдение за выборами. И мы можем подтвердить, что люди проголосовали и действительно сделали свой выбор.

Ирина Абрамова, член Общественной палаты России, член Общественной палаты Республики Башкортостан

В выступлениях Владимира Путина неслучайно было сказано, что мы не считаем никого врагами, мы не собираемся становиться гегемонами. Мы приглашаем к равноправному сотрудничеству. Мы приглашаем к сотрудничеству без колониальных империй, без попыток разжигания ненависти и розни. Без того, чтобы кто-то хорошо жил за чужой счёт.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан, кандидат политических наук
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