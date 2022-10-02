Эксперты из Башкирии прокомментировали вхождение новых регионов в состав России

В поддержку итогов референдумов по всей стране
прошли митинг-концерты. Начались они с исполнения государственного гимна
Российской Федерации. В Уфе мероприятие собрало свыше 20 тысяч зрителей, перед
которыми выступали не только артисты, но и представители общественности,
ветераны боевых действий, спортсмены.
Своими мнениями относительно итогов плебисцита
поделились и эксперты из Башкортостана. Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова
отметила историческую важность этого события.
Долгих
восемь лет наша страна шла к этому. И когда в зале Кремля мы общались с
теми, кто приехал из Донбасса, с жителями освобождённых территорий, с коллегами,
которые там проводили референдум, конечно, люди не скрывали слёз радости. И
слова нашего президента, что теперь они навсегда с нами, что теперь наша страна
больше, что мы стали больше на семь миллионов человек. Это, конечно,
историческое событие.Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России
Территория России увеличилась ещё на четыре региона. Сейчас в составе страны 89 субъектов. И что бы не говорили западные
спикеры, референдум прошёл в строгом соответствии с международным правом. Этот
факт подтвердили и независимые наблюдатели из десятков стран, в том числе из
США, Великобритании и Германии.
Одним
из основополагающих принципов международного права является право народа на
самоопределение. Это право закреплено уставом ООН. И население, живущее на
территориях Донбасса, Херсона и Запорожья, материализовало это право.Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
Поддержку жителям Донбасса, Херсона и Запорожья
выразили также политологи и члены Общественной палаты.
Мы
рады приветствовать жителей этих территорий, которые сейчас вошли в состав РФ.
Общественная палата РФ осуществляла независимое наблюдение за выборами. И мы
можем подтвердить, что люди проголосовали и действительно сделали свой выбор.Ирина Абрамова, член Общественной палаты России, член Общественной палаты Республики Башкортостан
В
выступлениях Владимира Путина неслучайно было сказано, что мы не считаем никого
врагами, мы не собираемся становиться гегемонами. Мы приглашаем к
равноправному сотрудничеству. Мы приглашаем к сотрудничеству без колониальных
империй, без попыток разжигания ненависти и розни. Без того, чтобы кто-то
хорошо жил за чужой счёт.Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан, кандидат политических наук