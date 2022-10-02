Эксперты из Башкирии прокомментировали вхождение новых регионов в состав России

Долгих восемь лет наша страна шла к этому. И когда в зале Кремля мы общались с теми, кто приехал из Донбасса, с жителями освобождённых территорий, с коллегами, которые там проводили референдум, конечно, люди не скрывали слёз радости. И слова нашего президента, что теперь они навсегда с нами, что теперь наша страна больше, что мы стали больше на семь миллионов человек. Это, конечно, историческое событие.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России