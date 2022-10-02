Как проходит частичная мобилизация в Башкирии

Все больше мужчин пополняют ряды мобилизованных. Причем многие идут в военкоматы, не дожидаясь повестки. В один строй встают люди разных профессий и рангов, в том числе чиновники и журналисты. Радий Хабиров, провожая резервистов, заверил, что главная задача республики – поддержка военнослужащих и их семей. Для этого у региона есть и силы, и ресурсы. Даже артисты Башкортостана выразили готовность и отправились к месту боевого слаживания с патриотическими песнями. И, конечно, снова к месту службы возвращаются те, кто вернулся из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск, как Фанис Хусаинов. Парень отметился храбрым и дерзким поступком, угнав вражескую технику.

У Татышлинского дома культуры собрались мобилизованные со всего района. Но особенно выделяется среди всех 24-летний Фанис Хусаинов. Боец во второй раз отправляется в зону специальной военной операции. Дома пробыл всего лишь десять дней. В родном селе его встречали как героя и так же провожают. Во время спецзадания на Фаниса напали семь солдат противника. Боец уничтожил двоих, одного взял в плен, а остальные сбежали. Затем отважный боец завел БТР с пленным и вывел в расположение союзных войск.

Место, где базировалась рота Хусаинова, была обстреляна из американских ракет «Хаймарс». Снаряд упал рядом с его земляком, но Фанис смог его вызволить из развалин и быстро доставить в военный госпиталь вместе с генералом. У большинства запасников востребованные учетно-военные специальности: водители, танкисты, стрелки, разведчики. Многие явились в военкомат без повестки, выразив желание служить добровольно

Служил в Смоленской области. Надо ребят защищать. Линар Хамитов, доброволец

Иду воевать за Башкирию. Ринат Гарипов, доброволец

Я думаю, я там нужнее буду, чем зелёные пацаны. Опыт есть, Чечню прошёл. По командировкам ездил. Всё нормально было. Боевое настроение. Доехать, выполнить свой долг и вернуться домой. Ильдар Хафизов, доброволец

В числе мобилизованных отправился в одну из воинских частей директор Национальной библиотеки Марат Зулькарнаев. На митинге в военкомате перед отправкой он заявил, что не может оставаться равнодушным, когда его друзья, коллеги и близкие люди уходят в зону специальной военной операции добровольцами. Вдвойне волнительными проводы на боевое слаживание стали для главы администрации Баймака Радмира Исянбаева, ведь в рядах призванных оказался его старший сын Азамат.

Он отслужил, прошел военную учебку. Повестку вручили, он принял решение ехать. Радмир Исянбаев, глава администрации г. Баймака

В одном строю мобилизованных уже отслужившие ребята, у многих за плечами опыт участия в боевых действиях на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках. Со словами напутствия к ним обратился Глава Башкортостана. Радий Хабиров заверил резервистов, что главная задача республики – поддержка военнослужащих и их семей. Для этого у региона есть и силы, и ресурсы.

Радмир Исянбаев, глава администрации г. БаймакаСегодня мы пришли сюда с двумя словами в душе. Первое слово – уважение. Вы – настоящие мужчины. Время рождает тех людей, которые нужны в этот период. И сейчас нужны именно вы. Второе слово – благодарность. За то, что вы защищаете нас и нашу страну. Уже несколько месяцев парни из Башкортостана – военнослужащие Министерства обороны России, Росгвардии, батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, добровольческих отрядов «Барс» и других подразделений – выполняют там ратный долг. Мы с ними постоянно на связи. Им нужна помощь, они вас очень ждут. Спасибо за готовность помочь им! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Под частичную мобилизацию попадают и журналисты. Среди тех, кто встал на защиту Родины, есть и сотрудники нашей телекомпании.

Чувства двоякие, наверное, не осознаешь до конца. Но горжусь. У меня и прадед, и дед воевали, отец служил. Переживаю за семью, но, по крайней мере, пусть спят спокойно. Послужим! Алга! Тимур Давлетов, мобилизованный

На проводах в Сибае произошла трогательная история. Мобилизованный Аскар Зарипов исполнил песню для своей возлюбленной, которую написал сам перед отправкой. Из столицы Зауралья запасники уезжали в торжественной обстановке.

В ряды Вооруженных сил России вступили 12 сотрудников Сибайского концертно-театрального объединения и трое артистов городского башкирского драмтеатра.