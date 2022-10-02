Радий Хабиров посетил место боевого слаживания мобилизованных жителей Башкирии

Сначала я встретился с губернатором Саратовской области Романом Викторовичем Бусаргиным. Он очень деловито рассказал, что нужно сделать. Он сам прекрасно понимает, что не доделано. Будем делать. Наши ребята будут находиться здесь примерно месяц. Но что важно: есть где спать, есть горячее питание. И главное, что они начали боевую подготовку. Мы привезли землякам гуманитарный груз и сейчас договорились с командиром о том, что готовы отправлять сюда такие грузы регулярно. Я уже говорил, что мы будем решать две большие задачи – помогать ребятам в обустройстве быта и поддерживать их семьи дома. Мы уже организовали такую работу с нашими батальонами имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Это очень мужественные люди, которые идут защищать Родину. А мы, вся республика, будем им помогать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан