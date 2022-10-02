Радий Хабиров посетил место боевого слаживания мобилизованных жителей Башкирии

В местах боевого слаживания мобилизованные держат связь с родными через советников главы республики. Радий Хабиров определил их во всех воинских частях, где для резервистов из Башкортостана сейчас организованы сборы – в Казани, Саратове, Пензе, Вольске, Елани. Как пояснил глава республики, в число обязанностей его советников входит помощь в решении бытовых и других вопросов, коммуникации с близкими бойцов и с ним лично.
Накануне Радий Хабиров посетил место боевого слаживания мобилизованных из Башкортостана в Саратовской области. Подготовку там проходят более 2 тысяч резервистов из республики. У каждого за плечами армейская служба, у многих есть боевой опыт в горячих точках. Глава Башкортостана осмотрел условия, в которых живут ребята, пообщался с бойцами и подчеркнул, что республика окажет необходимую поддержку как самим мобилизованным, так и их семьям.
Даже в чужом регионе мобилизованные Башкортостана чувствуют поддержку родной республики. Башкирские предприниматели собрали гуманитарный груз для резервистов, в который вошли не только продукты питания.
В Саратовской области к боевому слаживанию приступили более двух тысяч мобилизованных. Они уже успели познакомиться друг с другом, некоторые служили в одних и тех же воинских частях, хоть и в разное время. Среди призванных – представители различных профессий, в том числе и журналисты. Условиями довольны, говорит наш коллега, видеомонтажёр БСТ Артур Давлетов.
Место боевого слаживания мобилизованных из Башкортостана посетил глава республики. Радий Хабиров представил резервистам своего советника на общественных началах Евгения Гончарова. Он будет решать все возникающие вопросы на месте. Также руководитель региона обратился и к землякам.
Радий Хабиров осмотрел условия, в которых живут мобилизованные. Здесь для них организован пункт горячего питания, спальные места, резервистам начали выдавать военную форму.
В ходе своего визита Радий Хабиров также пообщался с мобилизованными лично. Глава Башкортостана попросил серьезно отнестись к восстановлению боевых навыков, что очень важно, и отметил, что обязательно еще раз с ними встретится. Все возникающие вопросы будут решаться.
К боевому слаживаю приступили и башкирские резервисты, которые проходят подготовку в соседнем Татарстане. Ребятам уже выдали военную форму по погоде, личное оружие. Бойцы живут в палаточном городке, развернутом специально для мобилизованных.
В соседнем регионе вместе с резервистами боевое слаживание проходит и сержант Замир Янтурин, его выбрали советником главы Башкортостана по взаимодействию с военнослужащими из нашей республики. После подготовки резервисты отправятся в зону проведения специальной военной операции. И, конечно же, под легендарную песню.