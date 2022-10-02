«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Автомобилиста»

«Салават Юлаев» сегодня одержал вторую подряд победу. Башкирская команда сыграла в гостях с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Коллектив, который возглавляет легенда юлаевцев Николай Заварухин, лидировал в Восточной конференции.

Сдержав стартовый натиск соперника, уфимцы сумели выйти вперед. Защитник Михаил Науменков мощным броском реализовал большинство. В третьем периоде команда Виктора Козлова закрепила успех. Вторую шайбу забросил Станислав Бочаров, а третью Алексей Пустозёров. В концовке хозяева заменили вратаря на шестого полевого, «Салавату» удалось этим воспользоваться. Станислав Бочаров забросил в пустые ворота и установил окончательный счет – 4:0. Для «Автомобилиста» это первое домашнее поражение в сезоне.