Новорожденных в Башкирии будут массово проверять на СМА и первичные иммунодефициты

Это поможет раньше выявить патологию и скорее приступить к лечению. Чтобы выявить данные патологии, когда ещё нет симптомов, в роддоме у младенцев берут кровь из пятки. Так называемые пятна оставляют на тест-бланке, который отправляют в Республиканский медико-генетический центр. Как это происходит?

Обладательница крохотных пяток родилась несколько дней назад. Первый в жизни забор крови – из ножки. Процедура стандартная, в России ей более полувека. Пробы берут для проверки на генетические заболевания. До недавних пор было пять нозологий. Сейчас в Башкортостане добавили ещё три пункта: два на иммунодефицит и один на спинально-мышечную атрофию. Республика стала пилотным регионом.

Мы стараемся охватить больше малышей, чтобы, если это редкое заболевание обнаружится, мы сейчас имеем возможность вмешаться. Появились препараты, которые можно назначать до появления клинических проявлений. Рамиля Богданова, главный неонатолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, заместитель главного врача родильного дома № 3

Результаты получают в лабораториях. О них информируют в случае, если что-то не так. Уже поликлиника или медико-генетический центр приглашает на повторный тест.

Раньше исследования на СМА и первичные иммунодефициты проводились только в группах риска. Сейчас будут обследовать всех новорожденных. Лилия Сарбаева, заместитель главного врача по лабораторно-диагностической работе Республиканского медико-генетического центра

Опыт работы со СМА и иммунодефицитом в медико-генетическом центре есть. Из пятен крови выбивают миллиметровые образцы и уже после анализируют.

Выбираются пятнышки, особенность этого в том, что из них нужно выделить ДНК. Роман, биолог Республиканского медико-генетического центра

Результат переносится на схему. В таблице несколько показателей.

Аппарат сразу выдает результаты, например, есть мутация или нет. Рамзиля Еникеева, биолог Республиканского медико-генетического центра

Один из симптомов у детей – малыши со СМА не умеют держать голову. Точно так же, как и абсолютно все крохи, которые только появляются на свет. Так что выявить СМА у новорождённого без проведения такого теста вряд ли возможно на 100%.