В Уфе перед судом предстанет молодая мама, которая насмерть сбила женщину с ребёнком

Кировский районный суд Уфы рассмотрит обвинительное заключение в отношении 28-летней местной жительницы. Девушка стала виновницей смертельной аварии.
В июле этого года на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры девушка допустила наезд на 38-летнюю женщину и её 4-летнего ребёнка. Она не успела затормозить, так как, по предварительной информации, отвлеклась на собственного ребёнка в машине. Пострадавшие скончались сразу на месте аварии.
Свою вину девушка полностью признала. Сейчас водительница находится под домашним арестом.
Фото: ГИБДД РБ.