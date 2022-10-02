В Уфе перед судом предстанет молодая мама, которая насмерть сбила женщину с ребёнком

В июле этого года на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры девушка допустила наезд на 38-летнюю женщину и её 4-летнего ребёнка. Она не успела затормозить, так как, по предварительной информации, отвлеклась на собственного ребёнка в машине. Пострадавшие скончались сразу на месте аварии.