В Башкирии собаки загрызли овец сельчанки

В Бирском районе в суд обратилась местная жительница. Сельчанка заявила, что собаки соседа загрызли её овец романовской породы.

Женщина занимается разведением скота на собственном участке. В январе этого года две собаки проникли во двор к сельчанке и загрызли четырёх овец. Ущерб составил 63 270 рублей. Женщина разводила овец для семьи и на продажу. Следовательно, утрата животных оказалась большой нагрузкой для сельчанки.