В Башкирии собаки загрызли овец сельчанки

В Бирском районе в суд обратилась местная жительница. Сельчанка заявила, что собаки соседа загрызли её овец романовской породы.
Женщина занимается разведением скота на собственном участке. В январе этого года две собаки проникли во двор к сельчанке и загрызли четырёх овец. Ущерб составил 63 270 рублей. Женщина разводила овец для семьи и на продажу. Следовательно, утрата животных оказалась большой нагрузкой для сельчанки.
Пострадавшая обратилась в суд с просьбой выплатить не только сумму ущерба, но и компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил иск лишь частично – хозяин собак должен возместить убытки и расходы на суд. Компенсация морального вреда за убийства животных не предусмотрена.