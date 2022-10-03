В Башкирии мужчина построил дом, а потом решил его сжечь

В Ишимбае перед судом предстал 58-летний местный житель. Его обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога.

В прошлом году мужчина находился в доме своей знакомой в состоянии алкогольного опьянения. Из-за неприязненных отношений с хозяйкой дома он решил поджечь помещение. Он разлил бензин по полу и стенам дома, а потом поджёг. Женщина при этом успела потушить возгорание.

Оказалось, мужчина помогал знакомой строить этот же дом. Материалы для него он брал за счёт зарплаты, когда работал на пилораме. Когда жилище было достроено, женщина начала выгонять товарища из дома. Именно поэтому он решился на отчаянный шаг.