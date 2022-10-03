В Башкирии женщина за смерть дочки в ДТП отсудила 900 тысяч рублей

В марте 2018 года на 57 км автодороги Уфа-Янаул в Благовещенском районе произошла крупная авария. В ДТП погибли полуторагодовалая девочка, такого же возраста мальчик и 32-летняя женщина. Ещё одна пассажирка получила тяжёлые травмы и впала в кому.

Известно, что водитель на ВАЗ-217030, в салоне которого находилось четыре человека, на заснеженной дороге выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся седельным тягачом с полуприцепом с бортовой платформой.

Женщина, которая впала после аварии в кому, потеряла маленькую дочку. После долгого восстановления она обратилась в суд с просьбой взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда в связи со смертью дочери 3 млн рублей, в связи с причинением ей тяжкого вреда здоровью – 500 тысяч рублей, судебные расходы в 20 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования лишь частично. За смерть дочери с виновника ДТП взыскали 900 тысяч рублей, за причинение тяжкого вреда здоровью – 350 тысяч рублей, судебные расходы – 20 тысяч рублей.