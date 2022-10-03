В Башкирии мужчина пытался купить собаку, чтобы съесть, но зарезал продавца

В Кушнаренковском районе перед судом предстал ранее судимый 36-летний житель села Первушино. Мужчину обвинили в убийстве.

31 декабря прошлого года сельчанин пришёл к соседу поздним вечером без приглашения. Он схватил нож и несколько раз ударил им знакомого. От полученных травм пострадавший скончался.

Выяснилось, что причиной конфликта стали слухи, которые якобы распустил убитый. Ранее сельчанин пытался купить у товарища собаку за бутылку пива, так как был уверен, что собачье мясо помогает тем, кто болеет СПИДом и туберкулёзом. После этого «продавец» рассказал другим жителям села о странной просьбе их соседа, что и не понравилось мужчине.