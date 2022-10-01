В Уфе состоялся образовательный концерт «Поколение М: BLOG&VOICE», посвященный молодым талантам России. Его участниками так же выступили и жители Башкортостана.
Проявить себя в творчестве может каждый – благотворительная программа «Поколение М» дает этот шанс. Пение, танцы, актерское мастерство и множество других направлений подарят возможность не только раскрыть себя, но и стать популярным. Такой масштабный проект реализуется компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Сейчас поколение «М» уже охватывает все уголки России. Среди известных участников есть и жители Республики Башкортостан.
На самом концерте выступали уже известные коллективы и артисты, ставшие участниками «Поколения М». Стоит отметить, что далеко не первый социально-творческий проект от МТС, реализуемый на территории Башкортостана. В рамках «Поколения М» школьников из Башкортостана приглашали принять участие в создании энциклопедии будущего, а также помогали юным модельерам попасть на главные подиумы страны. Участвовать в конкурсах «Поколение М» может любой подросток Башкортостана. На сайте pokolenie.mts.ru каждый найдёт себе направление по вкусу.