Глава Башкирии поручил включить отопление во всех домах к 10 октября

Все муниципалитеты приняли решение включить тепло в домах. Однако жители региона продолжают жаловаться на отсутствие отопления. Заместитель министра ЖКХ Юрий Палтусов и вице-премьер Алан Марзаев сообщили, что на регулировку системы отопления требуется как минимум неделя.