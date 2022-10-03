Глава Башкирии поручил включить отопление во всех домах к 10 октября

Сегодня, 3 октября, в ЦУР Башкирии прошло оперативное совещание правительства республики. Участники собрания обсудили старт отопительного сезона.
Все муниципалитеты приняли решение включить тепло в домах. Однако жители региона продолжают жаловаться на отсутствие отопления. Заместитель министра ЖКХ Юрий Палтусов и вице-премьер Алан Марзаев сообщили, что на регулировку системы отопления требуется как минимум неделя.
Глава Башкирии поручил завершить отладку системы и дать отопление во всех домах и организациях к 10 октября.