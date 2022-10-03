В Уфе завершился турнир «Грэпплинг UWW» на Кубок БАГСУ

Победой Джеффа Монсона завершился в Уфе турнир по спортивной борьбе «Грэпплинг UWW» на Кубок БАГСУ. В этих соревнованиях приняли участие как борцы из Башкортостана, так и из соседних регионов. В спорткомплексе «Динамо» прошли финальные поединки, которые предваряли главную встречу – Джеффа Монсона и его соперника Евгения Долгарева.

Соревнования на Кубок БАГСУ собрали много сильных борцов из разных регионов. Лучших определили в восьми весовых категориях. В одном из самых ярких финальных поединков победителем стал Низам Идрисов.

Плана как такового не было. Работал как на тренировках. Особо даже не напрягался. При всем уважении к моему сопернику. Низам Идрисов, победитель Кубка БАГСУ по грэпплингу

Для Андрея Черных победить было делом чести. Ведь он – студент БАГСУ. Финальный поединок получился предельно коротким. Андрей одержал победу за 11 секунд.

Титулованный спортсмен, он – пятикратный чемпион республики. У меня была пауза в два года в соревновательной практике. Недавно выиграл чемпионат Башкирии, отобрался на Приволжский округ. Андрей Черных, победитель Кубка БАГСУ по грэпплингу

Подобный турнир в столице Башкортостана прошел впервые. Для БАГСУ это дебют в организации соревнований по грэпплингу. Успешное проведение кубка позволяет организаторам надеяться, что соревнования станут регулярными.

Для нас это был первый опыт. Первый блин оказался отнюдь не комом. Мысли такие есть. Надеемся на поддержку главы республики. Данияр Абдрахманов, ректор БАГСУ

Главным событием турнира стал поединок Джеффа Моносона и Евгения Долгарева. Соперником первого вице-президента Федерации спортивной борьбы республики стал опытный боец смешанных единоборств. Но, в конечном счете, Монсон вынудил соперника сдаться.

Я не так рад, потому что это не мой самый лучший матч. Женя очень сильный, это чудный противник. Джефф Монсон, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан