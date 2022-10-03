В Уфе завершился турнир «Грэпплинг UWW» на Кубок БАГСУ

Победой Джеффа Монсона завершился в Уфе турнир по спортивной борьбе «Грэпплинг UWW» на Кубок БАГСУ. В этих соревнованиях приняли участие как борцы из Башкортостана, так и из соседних регионов. В спорткомплексе «Динамо» прошли финальные поединки, которые предваряли главную встречу – Джеффа Монсона и его соперника Евгения Долгарева.
Соревнования на Кубок БАГСУ собрали много сильных борцов из разных регионов. Лучших определили в восьми весовых категориях. В одном из самых ярких финальных поединков победителем стал Низам Идрисов.
Для Андрея Черных победить было делом чести. Ведь он – студент БАГСУ. Финальный поединок получился предельно коротким. Андрей одержал победу за 11 секунд.
Подобный турнир в столице Башкортостана прошел впервые. Для БАГСУ это дебют в организации соревнований по грэпплингу. Успешное проведение кубка позволяет организаторам надеяться, что соревнования станут регулярными.
Главным событием турнира стал поединок Джеффа Моносона и Евгения Долгарева. Соперником первого вице-президента Федерации спортивной борьбы республики стал опытный боец смешанных единоборств. Но, в конечном счете, Монсон вынудил соперника сдаться.
По итогам Кубка БАГСУ подвели итоги и в командном зачете. Тройку призеров замкнули представители «Браза Раша», на второй позиции остановились борцы из клуба «Боец». Победителями стали спортсмены из академии единоборств «Якудза».