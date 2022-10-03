В Уфе открылся центр прототипирования «Центр исполнительского искусства»

На базе Уфимского института искусств появился «Центр исполнительного искусства». Это стало результатом федерального проекта Минкультуры «Придумано в России». Он направлен на развитие и повышение доходности творческой сферы.

В институте появилась «Сценическая мастерская», где свои идеи смогут реализовывать творческие команды молодежи, предприниматели и все желающие. В день открытия ректорат и представители бизнеса подписали соглашение о сотрудничестве.

Благодаря финансовой поддержке страны была обновлены сцена, звуковое и световое оборудование. Кроме того, заменили зрительские кресла и пол в зале. В скором времени появится звукозаписывающая студия и фото- и видеомастерская. Работу будут вести сотрудники вуза.