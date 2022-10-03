В Уфу приехали дети-сироты из ДНР

Сегодня в Уфу приехали дети-сироты из Донецкой народной республики. Всего 32 ребенка от 7 до 14 лет. Ранее они жили в Донецкой школе-интернате, а затем в пункте временного размещения.
Встреча в столице республики состоялась на перроне столичного железнодорожного вокзала. На всем пути следования от Ростова их сопровождала уполномоченный по правам ребенка региона Ольга Панчихина.
Вначале дети пройдут медосмотр, а затем их распределят по трем центрам содействия семейному воспитанию в Учалах, Кумертау и Кугарчинском районе. Учиться они будут в школах рядом с центрами. Постепенно для детей социальные работники начнут подбор семей, которые готовы принять их к себе.