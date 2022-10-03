В Башкирии сотрудница центра занятости подозревается в служебном подлоге

В Башкирии сотрудница центра занятости оформляла пособия по безработице за взятку. На поддельных пособиях мошенница заработала несколько десятков тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, в Чишминском районе инспектор центра занятости совершала преступления с 2019 года. Тогда женщина через посредника получила 44 700 рублей. За эту сумму инспектор незаконно поставила на учет двух человек.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства преступлений, а также проверяют инспектора на причастность к аналогичным махинациям.