В Башкирии сотрудница центра занятости подозревается в служебном подлоге

В Башкирии сотрудница центра занятости оформляла пособия по безработице за взятку. На поддельных пособиях мошенница заработала несколько десятков тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, в Чишминском районе инспектор центра занятости совершала преступления с 2019 года. Тогда женщина через посредника получила 44 700 рублей. За эту сумму инспектор незаконно поставила на учет двух человек.