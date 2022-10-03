В Башкирии предприятие задолжало зарплату 77 сотрудникам

Одно из предприятий Башкирии задолжало своим сотрудникам 4 млн рублей. По информации прокуратуры Чишминского района, после проверки исполнения трудового законодательства в ООО «Чишминский молочный завод», были выявлены нарушения.

Установлено, что организация задолжала заработную плату 77 работникам завода. Зарплата сотрудникам не выплачивалась с мая по август 2022 года.