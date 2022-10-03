В Башкирии предприятие задолжало зарплату 77 сотрудникам

Одно из предприятий Башкирии задолжало своим сотрудникам 4 млн рублей. По информации прокуратуры Чишминского района, после проверки исполнения трудового законодательства в ООО «Чишминский молочный завод», были выявлены нарушения.

Фото №1 - В Башкирии предприятие задолжало зарплату 77 сотрудникам

Установлено, что организация задолжала заработную плату 77 работникам завода. Зарплата сотрудникам не выплачивалась с мая по август 2022 года.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». После вмешательства прокуратуры 42 сотрудникам была выплачена зарплата в сумме 2,7 млн рублей.

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