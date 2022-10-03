Поддержка мобилизованных и рекордный урожай: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Главная задача сейчас – оказать поддержку мобилизованным и окружить заботой их близких. Глава республики на совещании правительства заявил, что в муниципалитетах должны быть полные списки семей резервистов. Также на заседании подвели предварительные итоги уборочной кампании. Радий Хабиров поздравил аграриев с рекордным объемом урожая. Показатель перевалил отметку в 5 миллионов тонн зерна.
Тема частичной мобилизации и поддержки семей призванных военнослужащих – ключевая на еженедельном совещании в правительстве. Сейчас для страны и для республики это самая важная задача, отметил Радий Хабиров. Ранее он лично посетил место боевого слаживания мобилизованных в Саратовской области. Подготовку там проходят более 2 тысяч резервистов из Башкортостана. Сегодня на совещании Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов выехать к солдатам-землякам.
Не обделить вниманием важно и семьи военнослужащих – для их поддержки создан специальный штаб. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов вести реестр родственников мобилизованных, быть с ними на связи и оказывать посильную помощь. Новые вызовы ещё больше сплотили республику и людей, отметил глава региона и привёл пример встречи с земляками в саратовской воинской части.
Обратил внимание Радий Хабиров и на то, что на оперативном совещании нет первого вице-премьера Азата Бадранова. Глава республики поддержал его решение отправиться на специальную военную операцию в качестве добровольца и рассказал, что в правительстве ещё несколько чиновников готовятся сменить строгие костюмы на военную форму и отправиться защищать страну. Подвели на совещании и итоги работы гуманитарной миссии Башкортостана в Луганской Народной Республике во время референдума. Жители республики оказывают посильную помощь теперь уже землякам с Донбасса. А итоги референдума и присоединение новых территорий к России Радий Хабиров назвал историческим событием, к которому страна шла 8 лет.
Правительство региона сегодня получило указание от главы Башкортостана переформатировать работу так, чтобы частичная мобилизация прошла на самом высоком уровне. Это не только организационная и материальная поддержка, но и духовная. Так, Министерство культуры в ближайшее время организует в воинских частях концерты башкирских творческих коллективов. Наши бойцы должны чувствовать связь с родиной. Но при этом правительство не должно забывать о вопросах развития экономики и социальной сферы. Во второй части оперативного совещания обсудили подачу отопления. Оно появилось еще не во всех многоэтажках и соцобъектах – еще неделя, как отметили в МинЖКХ, потребуется на регулировку процесса.
Ситуация с коронавирусом стабильна, есть даже снижение заболеваемости на 3 процента по сравнению с прошлой неделей. Кроме того, наступил эпидсезон, и в медучреждения поступили вакцины от гриппа. Радий Хабиров отметил, что предприятия могут сами организовать иммунизацию своих сотрудников. Это обойдется дешевле больничных листов. Руководитель регионального Минздрава порекомендовал жителям не пренебрегать доступными мерами профилактики.
Программа «Башкирские дворики» впервые завершилась раньше срока в этом году – до 1 сентября. Итоги проекта также подвели на совещании – за прошедший сезон преобразились 200 дворов. Больше всего жителей радует появление парковочных мест и детских площадок.
До конца недели планируется завершить уборку зерновых культур. Глава региона поздравил аграриев с хорошими результатами – на руку была не только погода. Плоды принесли вложения в отрасль: обновленный автопарк, элитные семена и удобрения. Урожай преодолел отметку в 5 млн. Такого не было с 86-го года. Глава региона отметил, что нужно стремиться к цифре в 6 миллионов, не забывая развивать точки реализации и хранения зерна.