Поддержка мобилизованных и рекордный урожай: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Главная задача сейчас – оказать поддержку мобилизованным и окружить заботой их близких. Глава республики на совещании правительства заявил, что в муниципалитетах должны быть полные списки семей резервистов. Также на заседании подвели предварительные итоги уборочной кампании. Радий Хабиров поздравил аграриев с рекордным объемом урожая. Показатель перевалил отметку в 5 миллионов тонн зерна.

Тема частичной мобилизации и поддержки семей призванных военнослужащих – ключевая на еженедельном совещании в правительстве. Сейчас для страны и для республики это самая важная задача, отметил Радий Хабиров. Ранее он лично посетил место боевого слаживания мобилизованных в Саратовской области. Подготовку там проходят более 2 тысяч резервистов из Башкортостана. Сегодня на совещании Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов выехать к солдатам-землякам.

Я считаю, каждый глава должен посетить те дислокации, где находятся их земляки. За месяц вы и два раза можете туда съездить. В боевой подготовке помочь мы не сможем – у нас нет пушек. Но в комфорте и нормальных условиях помочь сможем. Это постельные и гигиенические принадлежности. Везде все организовано, горячее питание, но никогда не помешает, если мы пришлем дополнительно продукты питания. Это с воинскими частями можно разговаривать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не обделить вниманием важно и семьи военнослужащих – для их поддержки создан специальный штаб. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов вести реестр родственников мобилизованных, быть с ними на связи и оказывать посильную помощь. Новые вызовы ещё больше сплотили республику и людей, отметил глава региона и привёл пример встречи с земляками в саратовской воинской части.

Ко мне женщина одна подходит и подходит. Мы хотели парня забрать, я говорю нельзя. Она говорит: «Вы не поняли, в увольнительную». Я говорю: «Сын, что ли, ваш?» – «Нет, нет, парень нашей дочери, мы ему продуктов привезли». Вот так республика объединяется в рамках помощи нашим ребятам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обратил внимание Радий Хабиров и на то, что на оперативном совещании нет первого вице-премьера Азата Бадранова. Глава республики поддержал его решение отправиться на специальную военную операцию в качестве добровольца и рассказал, что в правительстве ещё несколько чиновников готовятся сменить строгие костюмы на военную форму и отправиться защищать страну. Подвели на совещании и итоги работы гуманитарной миссии Башкортостана в Луганской Народной Республике во время референдума. Жители республики оказывают посильную помощь теперь уже землякам с Донбасса. А итоги референдума и присоединение новых территорий к России Радий Хабиров назвал историческим событием, к которому страна шла 8 лет.

Атмосфера была историческая. Это удивительное событие. Мы причастны к ним. Атмосфера очень настоящая. 4 территории стали нашей страной. Все, чем мы занимались эти годы, завершилось логическим решением. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Правительство региона сегодня получило указание от главы Башкортостана переформатировать работу так, чтобы частичная мобилизация прошла на самом высоком уровне. Это не только организационная и материальная поддержка, но и духовная. Так, Министерство культуры в ближайшее время организует в воинских частях концерты башкирских творческих коллективов. Наши бойцы должны чувствовать связь с родиной. Но при этом правительство не должно забывать о вопросах развития экономики и социальной сферы. Во второй части оперативного совещания обсудили подачу отопления. Оно появилось еще не во всех многоэтажках и соцобъектах – еще неделя, как отметили в МинЖКХ, потребуется на регулировку процесса.

Как вы мне говорите, вы неплохо отработали. В короткое время. Вы берете тогда неделю. 10 октября вы доложите мне, что тепло есть. Завершайте эту работу. Прошу мониторить работу, докладывать. На внутреннем совещании расскажете о типичных проблемах. Запустите тепло, с людьми общайтесь. Чтобы все у нас в этой связи было хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ситуация с коронавирусом стабильна, есть даже снижение заболеваемости на 3 процента по сравнению с прошлой неделей. Кроме того, наступил эпидсезон, и в медучреждения поступили вакцины от гриппа. Радий Хабиров отметил, что предприятия могут сами организовать иммунизацию своих сотрудников. Это обойдется дешевле больничных листов. Руководитель регионального Минздрава порекомендовал жителям не пренебрегать доступными мерами профилактики.

Вакцину мы рекомендуем делать одномоментно и от гриппа, и от коронавируса. Это ношение масок в общественных местах, особенно лицам 60 плюс и хроникам. И все остальные рекомендации, о них мы говорим ежедневно. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Программа «Башкирские дворики» впервые завершилась раньше срока в этом году – до 1 сентября. Итоги проекта также подвели на совещании – за прошедший сезон преобразились 200 дворов. Больше всего жителей радует появление парковочных мест и детских площадок.

Прошу в течение двух недель внести предложения по объёмам финансирования программы на 2023 год. В начале ноября заслушаем МинЖКХ о подготовке к следующему году. По подъездам, дворикам и паркам, чтобы картина ясная была. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан