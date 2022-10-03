В волонтерский штаб имени Шаймуратова продолжают поступать звонки

В волонтерский штаб имени Шаймуратова продолжают поступать звонки. Штаб был создан по поручению Главы республики для желающий вступить в ряды волонтеров или оказать гуманитарную помощь. Кроме того, сотрудники штаба могут оказать психологическую, социальную или бытовую помощь родственникам и семьям жителей республики, которые отправились добровольцами для участия в СВО.

На сегодняшний день в кол-центр штаба поступило 327 звонков с различными вопросами. Каждый вопрос, касающийся помощи, рассматривается индивидуально и решается своевременно. Штаб имени Шаймуратова также оказывает помощь адресно: доставка лекарств, продуктов питания за счет заявителя.