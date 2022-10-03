В Казани мобилизованные из Башкортостана приступили к боевому слаживанию

На территории части состоялась торжественная церемония вручения личного оружия. С военнослужащими встретился советник главы Башкортостана Валентин Солодовник, а также руководители муниципалитетов. Они привезли с собой посылки и подарки для своих земляков.

Торжественный и волнительный момент, хоть и в рамках строгой военной службы. Получение личного оружия. Автоматы, пулеметы. Каждый военнослужащий получал их под подпись. Теперь солдат обязан заботиться о своем оружии и нести за него персональную ответственность.

Мобилизованных из республики в строю поздравил советник главы Башкортостана Валентин Солодовник. Он передал им слова напутствия от Радия Хабирова, отметив его уверенность в том, что мужчины добросовестно выполнят свой долг. О семьях мобилизованных республиканские власти позаботятся, и возникающие проблемы будут решены оперативно. Кроме того, на построении был представлен советник главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Замир Янтурин. Ему было вручено официальное удостоверение. Работать он будет на общественных началах.

Мы с ним предварительно, буквально за 2-3 дня до моей поездки, созвонились. Он сказал, что проблемных вопросов по питанию и проживанию нет. Единственное, что начались дожди, надо привезти резиновые сапоги. Мы 1200 пар загрузили, привезли, также привезли с собой продукты питания, сухой паек и умывальные принадлежности. Валентин Солодовник, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам патриотического воспитания

Младший сержант Замир Янтурин – директор Сибайского колледжа искусств. И в одном строю он не только с боевыми товарищами, но и с коллегами по цеху. В Татарстане слаживание проходят и артисты из Сибая, которые готовы не только держать в руках оружие, но поднимать боевой дух.

В гости к мобилизованным приехали руководители администраций Аургазинского, Баймакского, Зилаирского и Гафурийского районов. Причем не с пустыми руками. Они передали солдатам посылки с подарками. Все было собрано с учетом личных просьб земляков.

Уже привезли адресно самое необходимое. Ну и лепешки домашние, чтобы помнили о доме, чтобы было приятно и тепло. Привезли мед, привезли травы. И просили, конечно, еще привезти флаг Зилаирского района. Его тоже привезли. Борис Мелкоедов, глава администрации Зилаирского района

Живем хорошо, все есть в достатке, еда. Так что не надо переживать и пускать слухи, что у нас даже обуви нет. Обуты и одеты. Нас всем обеспечили. И баня есть. Вот вторую строят новую. Марат Шакиров, мобилизованный

Мобилизованные из Башкортостана живут в условиях полевого лагеря. Большие и теплые палатки отапливаются печью на дровах. В каждой по два таких очага. За температурой в помещении следит дежурный. Условия хоть и полевые, но с комфортом, говорят бойцы.

Условия, я думаю, у нас самые лучшие в стране. Кровати есть, постельное белье, одеяла, две печки. Командиры тоже нас поддерживают и вдохновляют, они за нас горой и мы за них. Инсаф Абдуллин, мобилизованный

Столовая тоже хоть и полевая, но с самым разнообразным меню. Три раза в день первое и второе всегда на столах.

Питание очень хорошо организовано. Все вовремя, все горячее, отлично приготовлено, вкусное. Никто не жалуется. Все сыты, здоровы. Юлай Шагимурданов, мобилизованный