В Казани мобилизованные из Башкортостана приступили к боевому слаживанию

На территории части состоялась торжественная церемония вручения личного оружия. С военнослужащими встретился советник главы Башкортостана Валентин Солодовник, а также руководители муниципалитетов. Они привезли с собой посылки и подарки для своих земляков.
Торжественный и волнительный момент, хоть и в рамках строгой военной службы. Получение личного оружия. Автоматы, пулеметы. Каждый военнослужащий получал их под подпись. Теперь солдат обязан заботиться о своем оружии и нести за него персональную ответственность.
Мобилизованных из республики в строю поздравил советник главы Башкортостана Валентин Солодовник. Он передал им слова напутствия от Радия Хабирова, отметив его уверенность в том, что мужчины добросовестно выполнят свой долг. О семьях мобилизованных республиканские власти позаботятся, и возникающие проблемы будут решены оперативно. Кроме того, на построении был представлен советник главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Замир Янтурин. Ему было вручено официальное удостоверение. Работать он будет на общественных началах.
Младший сержант Замир Янтурин – директор Сибайского колледжа искусств. И в одном строю он не только с боевыми товарищами, но и с коллегами по цеху. В Татарстане слаживание проходят и артисты из Сибая, которые готовы не только держать в руках оружие, но поднимать боевой дух.
В гости к мобилизованным приехали руководители администраций Аургазинского, Баймакского, Зилаирского и Гафурийского районов. Причем не с пустыми руками. Они передали солдатам посылки с подарками. Все было собрано с учетом личных просьб земляков.
Мобилизованные из Башкортостана живут в условиях полевого лагеря. Большие и теплые палатки отапливаются печью на дровах. В каждой по два таких очага. За температурой в помещении следит дежурный. Условия хоть и полевые, но с комфортом, говорят бойцы.
Столовая тоже хоть и полевая, но с самым разнообразным меню. Три раза в день первое и второе всегда на столах.
Каждый день проходит в тренировках и занятиях. Мобилизованным предстоит вспомнить все тонкости срочной службы, а также закрепить новые знания. И, конечно же, полностью освоить тактику действий в период боевого слаживания, чтобы действовать как одно целое.