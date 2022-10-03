Премьер-министр Беларуси позитивно оценил вклад Башкирии в развитие отношений с Россией

Белорусский премьер-министр Роман Головченко позитивно оценил вклад Башкортостана в развитие отношений с Россией. Руководитель правительства Белоруссии отметил развитие взаимного сотрудничества двух стран, позволяющее противостоять внешнему давлению со стороны недружественных государств.
С начала года объем взаимной торговли увеличился более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу текущего года взаимный товарооборот может составить порядка 45 млрд долларов. Развивается совместное производство сельскохозяйственной и пассажирской техники, автокомпонентов и микроэлектроники, а также научно-техническое сотрудничество.
Кроме того, подписано межправительственное соглашение о развитии перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры. С января по август объем грузов, перевезенных поездами, составил 105% от ранее запланированного.