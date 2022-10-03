Премьер-министр Беларуси позитивно оценил вклад Башкирии в развитие отношений с Россией

Белорусский премьер-министр Роман Головченко позитивно оценил вклад Башкортостана в развитие отношений с Россией. Руководитель правительства Белоруссии отметил развитие взаимного сотрудничества двух стран, позволяющее противостоять внешнему давлению со стороны недружественных государств.

С начала года объем взаимной торговли увеличился более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу текущего года взаимный товарооборот может составить порядка 45 млрд долларов. Развивается совместное производство сельскохозяйственной и пассажирской техники, автокомпонентов и микроэлектроники, а также научно-техническое сотрудничество.

Кроме того, подписано межправительственное соглашение о развитии перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры. С января  по август объем грузов, перевезенных поездами, составил 105% от ранее запланированного.

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Мы развиваем совместное производство сельскохозяйственной, пассажирской, специальной техники. В частности, в Башкортостане запущен важный инвестиционный проект – это строительство предприятия по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна. Также яркий пример сотрудничества – это кооперация автопроизводителей. Сейчас выстраивается очень серьёзная и крепкая производственная кооперация белорусских производителей автокомпонентов с ПАО «КамАЗ». Выстроен чёткий алгоритм взаимодействия. Реализуются совместные программы по производству автокомпонентов, узлов, агрегатов и микроэлектроники.

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь
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