Премьер-министр Беларуси позитивно оценил вклад Башкирии в развитие отношений с Россией

С начала года объем взаимной торговли увеличился более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу текущего года взаимный товарооборот может составить порядка 45 млрд долларов. Развивается совместное производство сельскохозяйственной и пассажирской техники, автокомпонентов и микроэлектроники, а также научно-техническое сотрудничество.